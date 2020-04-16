Коронавирус помог Эрдогану с рейтингом

Даже в условиях пандемии коронавируса и борьбы с ним, рейтинг правительств, государственных мужей и политических лидеров играет важную роль в политической жизни, причем находится он в прямо пропорциональной зависимости от принимаемых тем или иным правительством мер.

К примеру, в Турции на прошлой неделе компания Metropoll опубликовала очередное исследование общественного мнения, согласно которому, уровень одобрения деятельности президента Эрдогана вырос до 56%, в то время как еще два месяца назад этот показатель был самым низким с октября 2018 года — 41%.

Политолог Яшар Ниязбаев, комментируя # результаты опроса, обратил внимание на тот факт, что популярность турецкого лидера показывает рост именно в самые сложные для страны времена, когда президенту приходится принимать сложные решения. Свои слова он подтвердил данными прежних исследований общественного мнения:

«Во время попытки госпереворота у Эрдогана рейтинг был 67%, а потом на референдуме — 52%, затем резкое падение до 41%. А с начала борьбы с коронавирусом его рейтинг вновь растет. То есть, в чрезвычайных ситуациях граждане демонстрируют Эрдогану поддержку и выказывают доверие его действиям», — отметил он.

«Оппозиция Турции, однако, не считает этот показатель достаточно хорошим. Поскольку, по их мнению, в условиях мобилизации и ситуации национального масштаба рост рейтинга должен быть не менее 30%», — сказал Ниязбаев.

Говоря о мерах, предпринимаемых в Турции по борьбе с коронавирусом, аналитик отметил, что сейчас практически во всех магазинах, автобусах и других общественных местах раздают маски и дезинфицирующие средства бесплатно.

«Это большой плюс. Но это делают в большей степени местные мэрии. Каждая мэрия работает на своего гражданина. Стамбульская мэрия каждый день шьет по несколько сотен тысяч масок и бесплатно раздает их. Если оценивать борьбу с коронавирусом в Турции со стороны, то мне кажется, что они это испытание проходят очень достойно. Тут даже не столько речь о самом Эрдогане, сколько о минздраве, который очень хорошо справляется с ситуацией», — подчеркнул он.

Что же касается положения экономики, по словам Ниязбаева, то сейчас туристический сектор Турции несет большие убытки.

«Но бизнес надеется наверстать свои потери с началом туристического сезона — с конца мая и до начала октября. Однако тут еще нужно учитывать вероятность продления карантинных мер», — сказал он.

Говоря же о программах, принятых правительством по поддержке бизнеса, он сказал, что экономисты Турции по-разному оценивают поддержку правительства местным компаниям.

«Часть из них считает, что эта поддержка крупному бизнесу, а среднее и мелкое предпринимательство осталось под давлением вызванных пандемией факторов. Но, с другой стороны, сами власти, видя свои ошибки, пытаются корректировать свою программу. К примеру, сейчас они обсуждают выплату денег предпринимателям, для того, чтобы те смогли выдать хотя бы половину зарплат. Но в целом, я считаю, что в итоге правительство Турции выведет определенную формулу выхода из данной ситуации», — резюмировал он.