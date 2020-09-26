Коронавирус может вызвать рак мозга

Коронавирусная инфекция нового типа способна вызвать опухоль мозга, либо ускорить развитие уже имеющейся.

Как передает Report, такую гипотезу выдвинули турецкие ученые из Университета имени Безмалема Вакифа. Они считают, что молекулы вируса могут связываться с глиальными и нейроглиальными клетками нервной ткани, что делает их потенциальной мишенью для инфекции.

Проведя ряд исследований с помощью компьютерного моделирования, специалисты пришли к выводу о том, что COVID-19 способен увеличить риск развития глиомы у инфицированных людей и усилить рост опухоли, если она уже есть.

О способности вирусов вызывать появление злокачественных опухолей медикам известно давно. В первую очередь это относится к вирусам папилломы, герпеса, гепатита В и С, Эпштейна-Барр, онкогенным ретровирусам. Последствия могут проявляться через много лет после инфицирования.