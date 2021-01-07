Коронавирус, как «рабочая отмазка» для Пашиняна и Саркисяна?

Спецборт с российскими медиками прибыл из Москвы в Ереван. Врачи должны сделать забор крови на коронавирус у высокопоставленных армянских чиновников, которые готовятся вылететь на важные переговоры в российскую столицу, сообщает «Спутник Армения».

Согласно информации, одна группа медиков находится сейчас в резиденции премьер-министра Армении. У Пашиняна уже взяли кровь на анализ. Вторая группа находится в одной из гостиниц Еревана.

Они должны протестировать пилотов личного самолета Пашиняна и еще 6 сотрудников аппарата премьера, которые, предположительно, полетят с ним в Москву. Напомним, что ранее российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили о готовящейся на 11 января встрече в Москве лидеров России, Азербайджана и Армении. Я же хочу также напомнить о том, что информация об очередном уходе Пашиняна на самоизоляцию появилась, вполне возможно, вовсе не случайно. Дело в том, что на состоявшейся 6 января рождественской службе в церкви Григора Лусаворича (Просветителя) в Ереване впервые не присутствовали первые лица Армении. Не было ни президента РА Армена Саркисяна, ни премьер-министра РА Никола Пашиняна. И оба они привели одинаковое объяснение своего отсутствия — уход на самоизоляцию в связи с коронавирусом.

Начну с армянского президента. В сообщении о том, что он ушел на самоизоляцию в связи с коронавирусом поверили в РА не все. В частности, Telegram-канал «Дежавю» сообщал, что Армен Саркисян отбыл в Ливан, где отметит рождественские праздники. Утверждалось, что он отбыл на личном самолете богатого британского предпринимателя армянского происхождения Ваче Манукяна, на вилле которого, в известном ливанском туристическом поселке Факра, он намерен провести рождественские праздники. Добавлялось также, что с ними свой отдых проведет и известный певец Элтон Джон. И эту информацию держат в секрете. «Понятно, почему. Не хочется новых спекуляций насчет не политической ориентации нашего президента. Да и вообще, проще будет сообщить о том, что у него обнаружен коронавирус. Расчет сделан на то, что проверять некому, да и «отмазка» очень рабочая», — написал в этой связи сайт «Арменианрепорт».

Теперь, обратим взор на Пашиняна. Он ушел на самоизоляцию после того, как появилась информация о том, что с раннего утра перед зданием церкви Григора Лусаворича собрались люди, чтобы не пустить премьер-министра РА в церковь. Как известно, ААЦ призывает Пашиняна уйти в отставку, по сути открыто вмешиваясь в политику. В этих условиях появление информации об уходе Пашиняна на самоизоляцию именно по причине коронавируса также может быть, говоря словами армянского издания, «рабочей отмазкой».

Тем более, что ранее мы уже встречали информацию о том, в сколь рекордно короткие сроки Пашинян одолел коронавирус. Говоря точнее, он и члены его семьи получили положительный тест на коронавирус 1 июня 2020 года, после чего премьер-министр РА перешел на работу в дистанционном режиме. Но уже 8 июня Пашинян сообщил, что он и все члены его семьи дважды сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. «Наша семья выздоровела от коронавируса. (…) Мы все здоровы и приобрели иммунитет», — написал тогда глава правительства Армении в своем Facebook.

То есть, мир тогда увидел не только чудесное и рекордно быстрое выздоровление Пашиняна. Получалось, что у Никола Воваевича есть теперь антитела, что минимизирует вероятность повторного заражения им коронавирусом. Но, политические реалии порой вносят изменения не только в график первых лиц армянского государства, но и оказывают влияние на медицину. Которая, судя по всему, обнаружила в лице Пашиняна того, кто заболевает и вылечивается от коронавируса тогда, когда нужно.

А сейчас, накануне анонсированной трехсторонней встречи в Москве, это вполне может быть нужно армянскому премьеру. Ведь, на этой встрече азербайджанская сторона собирается жестко ставить вопрос о недопустимости дальнейшего посещения представителями официального Еревана Ханкенди, где они встречаются с теми, кто называет себя «руководством Карабаха», то есть с сепаратистами.

Плюс, вполне возможно, что Пашинян, после поражения Армении в войне, банально ищет предлог, дабы не встречаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И это не только мое предположение. Как известно, премьер Армении не принял участия в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции. Как написал на своей фейсбук-странице главный редактор информационно-аналитического сайта Yerevan.Today Севак Акопян, сделано это было специально. «В качестве причины приведены похороны отца. Не верю. В момент панихиды по его отцу Пашинян сделал запись на своей фейсбук-странице о шествии 19 декабря. Так что, дело здесь не в этом. Причина в том, что Никол Пашинян не может оказаться на одной площадке с президентом Азербайджана, человеком, который постоянно унижает его. А если бы он сделал то же самое и в присутствии глав других государств? И что же получается? Крайне важные для нашей страны вопросы страдают из-за комплексов данного лица. После всего того этот человек хочет остаться премьером, хочет удержать власть. Ладно, допустим, сегодня удалось избежать встречи с Алиевым, что будешь делать завтра, будешь прятаться от всех лидеров? Ты уже изолирован», — написал он.

Акопян также указал, что ходят слухи о том, что отец Никола Пашиняна скончался еще 5 дней назад. По его версии, об этом было сообщено поздно, чтобы похороны совпали с заседанием Совета глав СНГ и Шествием памяти к пантеону «Ераблур». «Ведь день заседания был известен еще недели назад. Плохо, конечно, что распространяются подобные слухи. Но плохо и то, что в мы в них верим, поскольку от Никола можно ожидать все что угодно. Если он способен использовать своих родственников в качестве щита, то почему бы не спрятаться за другим, даже «умершим»», — утверждает С.Акопян. И в этих условиях сомнения в том, что у Пашиняна действительно снова обнаружен коронавирус, лишь усиливаются.