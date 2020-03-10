Коронавирус и дистанционное образование

Новостные ленты всех информагентств пестрят сообщениями о стремительном распространении коронавируса – COVID 19. Китай, Южная Корея, Япония, Иран, Италия, США, Молдова, Грузия, Россия, Украина, итак более 100 стран мира. И порой эти новости производят впечатление фронтовых сводок. Число зараженных идет на многие тысячи, да и фатальных исходов не меньше.

К сожалению, Азербайджан не является исключением. На днях в Баку прибыла делегация ВОЗ, которая должна провести встречи в Объединении управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), Министерстве здравоохранения и других структурах.

Правительство Азербайджана приняло решение об оказании финансовой помощи в размере 5 миллионов долларов фонду «Обращение COVID-19» в рамках «Плана стратегической готовности и реагирования» ВОЗ с целью содействия усилиям международного сообщества в предотвращении риска распространения коронавирусной инфекции.

Однако, у нас в стране и до прибытия представителей ВОЗ были предприняты упреждающие меры по распространению коронавируса – временно закрыты границы с Ираном, отменены многие массовые мероприятия, а также занятия во всех учебных учреждениях страны.

У учащейся части населения внеплановые каникулы. Они, особенно те, кто из общеобразовательных школ, радующиеся возможности не ходить на занятия в общем порыве веселья, сдобренном воздухом свободы, ринулись с родителями, а кто и без, во всевозможные молы, полные кафе и киноклубов. Жизнь там, и в обычное время, бьющая ключом, ныне и вовсе кипит. Отменив занятия, мы как всегда, не подумали о последствиях.

Первое, учащаяся молодежь все равно кучкуется, но уже не в учебных заведениях, а в молах, кафе и киноклубах. (Есть информация, что школы дезинфицируют. К сожалению, не могу сказать того же о торговых центрах). От этого риск распространения вируса ограничен не был. Скорее, даже наоборот.

И второе, пожалуй, не менее важное. В результате вынужденных каникул время занятий будет передвинуто на лето, и придется грызть гранит науки в знойные летние дни, когда кровь кипит в жилах, и все мысли о том, как бы оказаться на берегу моря и окунуться в прохладные волны. И какое КПД от такого учебного процесса будет? Вопрос риторический. К тому же еще неизвестно не придется ли продлевать каникулы и после 27 марта. И что тогда? Интересно, кто-нибудь задумывался над этим? Возможно. Хотя зная поведенческий стереотип отечественного чиновничества, позволю себе такую вольность, как засомневаться в этом. И тут на помощь пришел Папа Римский Франциск. Ну не в прямом, конечно, смысле. Просто прочитал новость о том, что Понтифик проведет традиционную воскресную аудиенцию из библиотеки Апостольского дворца онлайн. XXI век все-таки.

Молитва будет транслироваться в прямом эфире в YouTube и на экранах на площади Святого Петра. К такому необычному методу было решено прибегнуть, чтобы упредить риск распространения коронавируса во время скопления верующих на площади.

Прочитал это и вспомнил про дистанционное обучение (ДО). Вот что про это пишут в Википедии.

Дистанционное обучение— взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Обычно выделяют две формы такого обучения – в режиме оффлайн и в режиме онлайн.

Вот некоторые моменты, которые хотелось бы выделить, и которые могли бы быть полезны в нашем случае, с тем, чтобы не продлевать учебный год и не заниматься в летнюю жару.

Первое, гибкость — учащиеся могли бы получать образование в подходящее им время дня и в удобном месте.

Второе, дальнодействие — обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться вне зависимости от места проживания. Скажем, если ребенок вместе с семьей уехал на дачу, или же родители отправили его в деревню к бабушке с дедушкой.

Существуют еще и методы такого обучения. Их немало. Однако, думаю, наиболее подходящими для нас могли бы стать, первое, чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. Создать такой чат не составит абсолютно никакого труда. Тут вам в помощь и FB, и whatsapp. Не все же время обмениваться фото из кафе и ресторанов, можно и чем-то полезным заняться.

И второе, веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины».

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов.

Словом, предлагаю отечественному министерству образования подумать и над этим вариантом продолжения учебного процесса. Говорят от добра, добра не ищут, а может и коронавирус не абсолютное зло…