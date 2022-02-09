Результат теста на коронавирус короля Испании Филиппа VI оказался положительным. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе королевского двора.

«У короля положительный результат теста на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как ночью у него появились легкие симптомы», — отмечается в сообщении. Теперь монарх будет находиться на изоляции в течение семи дней. Участие главы государства в различных мероприятиях в этот период будет отменено.

Как говорится в сообщении, общее состояние здоровья 54-летнего короля хорошее, он будет выполнять свою работу из резиденции. У его супруги Летисии и дочери Софии симптомы заболевания пока не проявлялись.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании выявлено более 10 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 94 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящее время 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты.