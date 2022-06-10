Объединение отечественных птицеводческих предприятий ведет переговоры с таможенным ведомством, следует из сообщения Государственного таможенного комитета. Если оставить за скобками пространные заявления этой структуры и обратиться к источникам в СМИ, местный бизнес обеспокоен наплывом дешевого импорта при растущей себестоимости собственного производства в условиях подорожания импортируемых кормов.

В Государственном таможенном комитете (ГТК) состоялась накануне встреча с представителями Ассоциации производителей и экспортеров продукции птицеводства. Как выяснилось из официальных сообщений, инициатива рандеву исходила от бизнеса, причем в ключе обсуждений были вопросы «более эффективного осуществления импортно-экспортных операций», а сами предприниматели «подняли вопросы, связанные с таможней».

После этого госслужба отдала конкретные поручения для разрешения возникших проблем. Сообщается также, что глава ассоциации Мурват Гасанли поставил в известность заместителя председателя ГТК Исмайыла Гусейнова о пользе для общего дела, которое сулит укрепление сотрудничества таможни и подведомственной ему ассоциации.

Словом, никакой конкретики из заявлений по итогам этой встречи не последовало. Но судя по информации, просочившейся в СМИ от анонимных источников, таможенники и птицеводы горячо обсуждали проблему возросшего импорта более дешевой продукции, тогда как себестоимость собственной растет. И это вполне понятно – дорожающие корма разгоняют внутренние цены. Как сообщил ИА Turan не пожелавший назваться участник встречи из членов ассоциации, обсуждение ситуации вокруг импорта продукции птицеводства прошло в атмосфере жарких дискуссий.

«В свете растущей себестоимости продукции местных бройлеров из-за подорожания кормов и пр. товаров, увеличился импорт главным образом недоброкачественных товаров из стран СНГ, особенно Беларуси. И хотя уже пять лет в Азербайджане для защиты своего производства действует специфическая таможенная пошлина на ввоз куриной продукции (1 доллар США за 1 кг.), на страны СНГ эта заградительная мера не распространяется. Местные производители не могут конкурировать с демпинговыми ценами. Потому они терпят большие финансовые убытки», — цитирует издание представителя этого объединения.

Впрочем, проблема не столько в импорте готовой продукции, с которой в силу ценовой разницы не может конкурировать местный бизнес. Дорожающие корма увеличивают издержки азербайджанских птицеводов, поскольку в республике нет налаженной кормовой базы. По оценкам аналитика отрасли Бориса Беленького, стоимость кормов в себестоимости куриного мяса достигает 65 процентов, а потому рост цен на зерновые на мировых рынках разгоняет цены внутри страны. Кстати, в мае руководство ассоциации даже встретилось с Фондом развития предпринимательства и попросило рассмотреть вопрос о предоставлении льготных кредитов в размере 40 млн манатов для заготовки запасов кормов.

В свете всего этого примечательны недавние заявления этого объединения о готовящемся экспорте столового яйца в Россию. В прошлом месяце Ассоциация производителей и экспортеров сообщила, что наш отраслевой бизнес может поставлять на российский рынок (!) до 600-700 млн яиц ежегодно и наладить устойчивый вывоз на почве растущего потенциала азербайджанской отрасли. Сомнения по этому поводу высказали независимые аналитики. Специалист по сельскому хозяйству Вахид Мегеррамов сообщил в беседе с #, что из-за развитой собственной кормовой базы себестоимость птицеводческой продукции в целом и столового яйца в частности в России по сравнению с Азербайджаном намного дешевле. А потому стабильный азербайджанский эскорт в эту страну сомнителен.

Экспорт азербайджанской курятины страдал от сравнительно более высокой себестоимости еще до пандемии. Подорожание кормов и прочих ввозимых ингредиентов из-за резкого роста цен на зерновые вовсе усугубило ситуацию. Местная дорожающая продукция теряет конкурентность не только на зарубежном рынке, но и на внутреннем рынке.