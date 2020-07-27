Корея запускает процедуру платного лечения от COVID-19 для иностранцев

Правительство Республики Корея пересмотрит действующее законодательство, в соответствии с которым расходы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией покрываются государством вне зависимости от их гражданства. Как сообщает в понедельник телеканал KBS, об этом было объявлено на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами под председательством премьер-министра Чон Се Гюна.

В соответствии с принятым решением, министерство здравоохранения и социального обеспечения подготовит поправки в законодательство, предусматривающие платное лечение тех иностранцев, которые прибыли в Республику Корея, зная, что они инфицированы, а также тех, у кого наличие вируса подтвердилось в течение двух недель после въезда в страну.

По данным Минздрава, в период с 6 по 20 июля среди прибывших в Южную Корею из-за рубежа был зарегистрирован 381 случай заражения коронавирусом. Из них 250 пришлись на граждан других стран.

По подсчетам правительства, средняя стоимость лечения одного пациента составляет 7,5 млн вон ($6,3 тысяч). Власти опасаются, что бесплатное лечение от COVID-19 может спровоцировать всплеск числа иностранцев, въезжающих в Южную Корею с целью получить бесплатную и квалифицированную медицинскую помощь.

Однако вопрос о взимании платы за лечение иностранцев напрямую связан с проблемой прав человека и дипломатическими отношениями с другими странами. Источники KBS отмечают, что окончательное решение будет принято после достижения консенсуса между южнокорейскими политическими партиями, администрацией президента и правительством страны.