Корабли НАТО покинули Баренцево море

Группа кораблей НАТО покинула акваторию Баренцева моря, сообщила пресс-служба шестого флота США в Twitter.

«Миссия завершена: эсминцы ВМС США и британский фрегат покинули Баренцево море 8 мая, после семи дней Арктических операций», — говорится в сообщении флота.

В пресс-службе заявили, что учения продолжатся над полярным кругом.

Ранее стало известно, что 4 мая в акваторию Баренцева моря вошли 3 американских фрегата: «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», и одно судно ВМС Великобритании под названием «Кент».

Северный Флот взял на сопровождение корабельную ударную группу НАТО.