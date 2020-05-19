Конституционный суд Германии запретил разведке следить без повода за интернет-коммуникацией

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) не имеет права отслеживать информационные потоки в иностранных государствах без конкретного повода. Вступившая в начале 2017 года в силу поправка о полномочиях службы внешней разведки ФРГ не соответствует Основному закону, постановил во вторник, 19 мая, Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ.

По его мнению, в своей нынешней форме закон о Федеральной разведывательной службе нарушает тайну телекоммуникационной связи и свободу СМИ. Речь идет о стратегической разведке средствами связи за границей. При этом сотрудники BND без конкретных поводов проверяют большие информационные потоки на предмет интересной для спецслужбы информации. Полученные данные оцениваются и с точки зрения интереса для спецслужб стран-партнеров и передаются им. Права на подобный контроль за коммуникацией граждан Германии у BND нет, а правовая основа для такой деятельности в отношении иностранцев появилось у спецслужбы только в 2017 году с вступлением действия новой редакции закона.

Положения о наблюдении за интернет-коммуникацией граждан иностранных государств за границей должны быть переработаны самое позднее до 31 декабря 2021 года, заявил при оглашении решения вице-председатель суда Штефан Харбарт. (WD)