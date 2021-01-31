Конгресс и Байден за Украину и Беларусь

Похоже, что мы стоим перед началом более глубокой фазы конфронтации, в частности, между США, а с ними и другими западными странами, и Россией.

Американские демократы и республиканцы, противостоящие друг другу по ряду внутренних вопросов, похоже, определили основу для единства. Ею стала антироссийская политика. Как сказал сенатор-демократ Роберт Менендес, который весьма вероятно возглавит комитет Сената по международным делам, «Россия понимает только силу… Думаю, от президента Байдена вы увидите не только слова, но и действия, которые эти слова подтверждают».

После разговора по телефону Владимира Путина и Джо Байдена вероятность конфронтации стала серьезно повышаться. Обратим внимание на подачу разговора на официальных сайтах Кремля и Белого дома. В первом случае говорится лишь о том, что были «обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня». В их числе пандемия коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, иранская ядерная сделка, «внутриукраинское урегулирование», а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Во втором случае приводятся и другие очень важные темы. Это хакерство, сообщения о том, что Россия предлагала деньги за убийство американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы в США в 2020 году, а также отравление Алексея Навального. «Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред США или их союзникам».

Эти разночтения весьма характерны. Стороны не только не достигли хоть какого-то понимания, но закрепили принципиальную разницу в позициях. И затем все заговорили о том, каким образом, по выражению Байдена, США будут защищать свои национальные интересы, и вообще какой будет политика Вашингтона, по крайней мере, в ближайшие два года. Пока госдепартамент и другие ведомства взяли некоторую паузу для некоторого учета сложившихся обстоятельств и более четкой выработки направлений внешней политики.

В таких условиях наиболее активно работают think tank — мозговые центры, в которых вырабатываются рекомендации для администрации. Эта давняя американская традиция привлекать для выработки политического курса видных ученых и авторитетных экспертов.

К таким центрам относится Atlantic Council (Атлантический совет). Его аналитики и эксперты дают рекомендации по вопросам отношений США со странами Европы и Россией, в частности, настаивают на том, что со стороны последней существует угроза, в том числе, информационная.

Не удивительно, что представленный недавно доклад дает рекомендации администрации по большому спектру внешнеполитических отношений. Авторы доклада — журналист и дипломат Андрес Ослунд, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Хэринг, бывший посол США в Узбекистане и Украине Джон Хербст и бывший посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Раздел доклада, по России, требует отдельного рассмотрения, поэтому мы остановимся на частях, посвященных Украине и Беларуси. В каком-то смысле и это вполне понятно российская внешняя политика так или иначе завязана на бывшее постсоветское пространство, в котором эти два государства занимают очень важное положение в представлении Путина и Ко. о будущем России.

Украина

Как и следовало ожидать, администрации Байдена рекомендуется всестороння поддержка Украины. В первую очередь военно-техническая. В виде расширения поставок летального оружия, средств связи, помощь в создании современных военно-морских сил, а также совместное производство некоторых видов вооружений. Сюда же относится помощь в подготовке кадров, в организации структуры вооруженных сил по стандартам НАТО и многое другое.

Администрация должна максимально увеличить дипломатическую поддержку Киева в его противостоянии российской агрессии. Касается это не только Донбасса, но многих других аспектов, в том числе и энергетической безопасности, так как Москва все время пытается использовать энергетику в политических целях.

Со своей стороны Украина должна продолжить курс на радикальные внутренние реформы и здесь также администрация должна помочь в интенсификации усилий украинской власти по противодействию российским попыткам дестабилизации внутреннего положения с помощью откровенной и скрытой российской политической и экономической агентуры. В этом русле лежат рекомендации усилить санкционный режим в отношении тех политиков и олигархов, которые тесно связаны с Россией и проводят выгодные Москве мероприятия с целью сорвать украинский курс на Запад, на вхождение в НАТО и Евросоюз.

Доклад Атлантического совета не случайно подробно расписывает необходимые действия администрации. Судя по американским откликам на разговор Байдена с Путиным, последнему было твердо заявлено о полной поддержке Украины и недопустимости проявления какой-либо агрессивности. И этот факт, по всей видимости, в Москве начинают учитывать. Напомним, что министром обороны США стал генерал Ллойд Остин, который также выступал за поставки летального оружия Украине.

Беларусь

В докладе рекомендуется, чтобы президент Байден встретился со Светланой Тихановской в первые 100 дней пребывания на посту президента США. При этом говорится, что «Соединенные Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс (там находится штаб Тихановской — авт.) по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты. США следует ввести санкции в отношении компаний, которые занимаются частными финансами Лукашенко. США должны угрожать санкциями российским компаниям и бизнесменам в случае, если они захватят белорусские компании или поддержат режим Лукашенко финансово или политически. США также должны ввести санкции против российских СМИ и журналистов, участвующих в пропагандистских кампаниях против протестного движения в Беларуси».

Также говорится, что конгресс должен ассигновать не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества Беларуси и СМИ. Рекомендовано удвоить бюджет белорусской службы «Радыё Свабода».

«Государственный секретарь должен назначить высокопоставленное должностное лицо, которое будет контролировать всю оказываемую Беларуси помощь и ежеквартально отчитываться о ней перед конгрессом. США (вместе с ЕС) должны направить гуманитарную помощь оппозиции по каналам, которые фактически доходят до них в Беларуси. Государственный секретарь должен содействовать безусловному освобождению и амнистии всех политических заключенных, призывать к прекращению насилия и настаивать на всестороннем национальном диалоге для разрешения политического кризиса в Беларуси и проведении в последующем свободных и справедливых выборов».

Не обошли авторы доклада и вопрос санкций. По их мнению, Байден должен назначить высокопоставленного чиновника для координации с ЕС, Великобританией и Канадой совместных действий по санкциям, а также подписать указ о санкциях против «сотен белорусских чиновников, нарушающих права человека, чтобы это служило сдерживающим фактором дальнейшей эскалации репрессий». Авторы отмечают, что готовы представить список для рассмотрения.

Как следует из доклада, из уже известных высказываний американских министров США настроены довольно решительно в отношении России. В Москве решили принять вызов и отыграться внутри страны на своих оппозиционерах. Тем самым Запад предупреждают, что давление, в том числе санкционное, будет приводить к дальнейшему закручиванию гаек и усилению репрессий. Не останутся в стороне и пограничные государства. Им тоже достанется. Такой себе шантаж в надежде, что Западу станет жаль арестованных оппозиционеров и там начнут смягчать, в частности, санкционное давление.

Прием не новый. Им часто пользовались в СССР. Тогда диссиденты использовались в качестве заложников и при малейшем потеплении международной обстановки некоторых наиболее известных высылали на Запад. Таким же образом поступали власти ГДР.

Представляется, что такой вид шантажа навряд ли будет успешным. В отличие от СССР нынешняя Россия очень зависит от Запада и не сможет начать с ним полноценную конфронтацию в силу своей экономической и военной слабости по сравнению с США и блоком НАТО в целом. Да и острожное поведение Кремля во время карабахской войны показало, что он очень боится настоящего конфликта с достаточно сильным в военном отношении противником.

Тем не менее, пока Кремль выбрал курс на противостояние. Там почему-то считают, что Запад и США в частности, предпочтут экономические выгоды защите моральных ценностей.

Есть основания полагать, что в случае широких и охватывающих российскую элиту санкций Москва начнет маневрировать и искать выход из такой ситуации. Лукашенко уже начал. В Минске все больше говорят о подготовке к некоторой амнистии, если Запад ослабит санкционную хватку. И это при том, что ввод санкций в полной мере еще не произошел.

То ли еще будет.