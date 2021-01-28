Конец эпохи Меркель: достижения и неудачи

Этой осенью в Германии произойдет историческое событие — Ангела Меркель покинет свой пост канцлера Германии, и партия христианских демократов уже объявила, кто станет ее преемником. Однако, согласно немецкому законодательству, канцлером будет избран политик, чья партия победит на выборах, а это как мы знаем сложный процесс. Ангелу Меркель в Германии любят и почитают как личность и сильного политика, ее преемнику же придется доказывать свою состоятельность.

О том, какие внутриполитические процессы идут в Германии, какие партии имеют шанс для прихода к власти, какое политическое наследство оставляет после себя Ангела Меркель, рассказал политолог из Германии Александр Рар.

— Как известно, в Германии наступил конец эпохи правления Ангелы Меркель. Несмотря на то, что объявлен ее преемник, многие политические силы еще надеются перехватить инициативу. Как бы вы оценили внутриполитическую ситуацию в Германии?

— Пока еще рано говорить о том, кто станет канцлером Германии в сентябре этого года. Слишком рано. Да, Христианско-демократический союз (ХДС) объявил преемником Армина Лашета. У нас в Германии партийная демократия и фактически партийный парламентаризм, и поэтому партия решает все. Учитывая то, что ХДС является самой популярной в Германии партией, у ее кандидата есть все шансы стать канцлером, – это правда. Но в то же самое время у господина Лашета есть конкурент внутри партии – это премьер-министр Баварии. Сам Армин Лашет премьер-министр самого крупного по населению региона Германии — Северной Вестфалии, это густонаселенный район на границе с Голландией и Бельгией.

Но его конкурент Маркус Зредер, премьер Баварии, является главой самого крупного по территории региона Германии, и у него немало шансов возглавить партию. Поэтому до пасхи ожидается соперничество внутри самой партии до между этими двумя политическими тяжеловесами. Только после жестких обсуждений в партии примут решение, кто из них будет представлять ХДС.

Однако нельзя на этот раз списывать со счетов и другие партии. Появился шанс у партии «зеленых», они пока в парламенте являются самой малочисленной фракцией. Но ситуация может измениться, потому как их популярность среди населения быстро растет и на сегодня их поддержка среди электората оценивается в 20%, у христианских демократов же на сегодня рейтинг чуть больше 30%. Поэтому у «зеленых» есть все шансы стать второй партией в стране. Но нужно учитывать и ситуацию с пандемией — люди могут проголосовать против действующей партии из-за карантинных мер и экономической ситуации, тогда «зеленые» могут выйти даже на первое место и следующем канцлером может стать представитель «зеленых». Это на сегодня полностью исключить нельзя.

Нельзя забывать и о «Социал-демократах», они еще не вышли из игры, их кандидатом объявлен вице-канцлер Шольц. Да, у него небольшие шансы, но он тоже часть этого соперничества.

Поэтому нужно наблюдать, как Германия будет выходить из пандемии, какова будет смертность, как будет работать система здравоохранения и выдержит ли экономика страны в ситуации постоянного карантина, насколько будут сильны убытки экономики. Возможно, придется повышать налоги, сокращать социальные выплаты большей части населения, пенсии, социальные расходы и так далее. Сегодня уже очень много фирм начинают закрываться, некоторые объявляют о банкротстве. У государства заканчиваются деньги, еще год назад в финансовом плане в стране все было в порядке, но через 6 месяцев деньги могут закончиться. Все это важно для понимания, как будет проходить избирательная кампания и выборы в бундестаг. Повторюсь, в таких условиях все карты могут быть перетасованы. Люди могут потерять доверие к правительству, и в таком случае шансы у оппозиционных партий, таких как «зеленые» или правая партия АдГ («Альтернатива для Германии»), собрать вокруг себя протестный электорат будут большими. Так что ситуация неопределенная.

— Какое наследство оставляет после себя Ангела Меркель?

— Меркель – это целая эпоха. За время ее правления Германия стала другой, иной, чем при Герхарде Шредере или при Гельмунте Коле. Многие будут говорить, что Германия стала современной и прогрессивной, но главным достижением Меркель является переход Германии на «зеленую экономику», далее — она превратила страну из мононациональной в мультинациональную. Она открыла «двери» для мигрантов из африканских и арабских стран, и сегодня в демографическом плане Германия уже другое государство.

С одной стороны, она получила поддержку определенной части населения, которая считает, что Германия после Гитлера должна показать и доказать миру, что она гуманистическая страна с открытыми границами и готова принимать беженцев. С другой стороны, более традиционное общество считает, что Германия, таким образом, «теряет свое лицо», усиливается ислам в стране, нация переформатируется в смешанную, против чего выступают традиционалисты. Таким образом, благодаря политике Меркель сейчас в Германии наблюдается насаждение других культур.

Другое достижение Меркель – это то, что до нее Германия, Франция, Великобритания вместе строили ЕС и имели равные доли в переходном процессе от экономического союза в политический. Однако при Меркель много что поменялось, и Германия стала лидером ЕС, кроме того, для ЕС либеральные ценности стали важнее всего и, даже, конституции. Условно говоря, либеральные ценности при ней стали самой первой и главной заповедью.

С учетом того, что сегодня Великобритании нет больше в ЕС, а французская экономика уступила свои позиции Германии, нужно сказать, что будущий канцлер Германии – по совместительству будущий лидер Европы. С одной стороны, это вызывает большую гордость, а с другой стороны – это огромная тяжесть и ответственность, потому как это лидерство подразумевает финансовую помощь для всего ЕС. Многие страны ЕС готовы подчиняться Германии, однако эти страны требуют у Берлина «раскрывать кошелек», что госпожа Меркель и сделала. Она создала общий европейский «котел», который будет распределять деньги из Брюсселя нуждающимся странам. Она изменила дух ЕС, до нее страны ЕС решали сами свои финансовые вопросы, а при ней пошла социализация всей финансовой системы Европы. Многие считают, что это ни к чему хорошему не приведет.

— Но как она выстраивала отношения с США? Насколько у нее это получалось?

— С Дональдом Трампом у нее выстроить отношения не получилось. Дело дошло до того, что само существование НАТО стало под вопросом. Однако, сейчас она обещает, что сделает все, чтобы наладить отношения с США Байдена и восстановить прежнюю динамику в отношениях.

Но тут есть еще один нюанс. Я бы сказал «китайский нюанс». Она выстроила хорошие отношения с Пекином и добилась улучшения отношений в целом ЕС с Китаем, что не наблюдалось прежде. ЕС нуждался в сильных, стабильных рынках в Азии, и тут без Китая никак. Поэтому произошло определенное отчуждение в экономическом плане от США, в период пребывания в Белом доме Трампа наблюдалась торговая война, и исправить эту динамику быстро не получится.

— Как она выстраивала отношения с Россией? Можно ли сказать, что Берлин и Москва за время ее правления укрепили отношения?

— Отношения Германии и России при ней были испорчены. Это связано с тем, что она с большим негативом смотрела на путинскую Россию, в отличии от Шредера и Коля, которые хотели дружить с Россией. Она с осторожностью подходила к отношениям с Россией. На мой взгляд, ее стратегической ошибкой был выбор принятия решений в Европе путем консенсуса, когда она начала больше присушиваться к мнению прибалтов, поляков и румын в отношении России. Это было ошибочным решением, поэтому сейчас в отношениях двух стран наблюдается кризис.