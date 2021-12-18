Посольство Венгрии в Азербайджане представило торт, изготовленный по случаю 30-летней годовщины установления дипотношений между Баку и Будапештом.

Как сообщает Report, авторами кулинарного произведения под названием «Bal-Nar-Dost» (Мед-Гранат-Дружба) являются венгерские кондитеры Габор Месзарос и Адам Варго.

По словам Габора, идея создания торта появилась еще в 2019 году, когда они впервые посетили Баку и попробовали местные сладости: «Мы сразу заметили, что десерты и выпечка в Азербайджане более сладкие чем в Венгрии. У нас выпечка не настолько сладкая, поэтому когда мы начали работать над общим десертом и выявлять рецептуру, мы долго думали как бы совместить вкусовые предпочтения обеих стран. Нужно было создать баланс, чтобы десерт пришелся по душе и для азербайджанцев, которые любят более сладкую выпечку и для венгров, которые предпочитают не настолько сладкие кондитерские изделия».

Он добавил, что венгерское печенье «жербо» по сладости напоминает национальную азербайджанскую выпечку, а именно пахлаву, которая и покорило сердце кондитера.