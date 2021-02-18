Кому в Европу можно, а кому нельзя

«Россия должна быть либеральной империей» — да, если это говорится в двадцать первом веке и, если говорит такое никто иной, а бывший демократ – западник, экономист-реформатор Анатолий Чубайс, тогда в отношении России не на что надеяться, т.к. даже в самые глубокие пласты социально-политического менталитета россиян проникли имперское мышление и мировоззрение.

Поэтому бывшим, т.н. советским социалистическим республикам взять и полагать, что им просто так удастся выстроить равноправные отношения с Россией, это, мягко говоря, не совсем серьезное намерение – еще великий Черчилль говорил, что «русские больше всего восхищаются силой и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости».

С падения советской империи прошло почти тридцать лет – этот год в этом отношении обещает быть юбилейным, плюс, через год исполнится сто лет со дня основания бывшего СССР, т.е. речь идет о «двойном юбилее».

Да, кто-то будет отмечать столетие бывшего СССР, а кто-то тридцатилетие его падения, просто-напросто из обычных логических соображений мы надеемся, что последних будет больше, нежели первых. На сей день можно сказать, что только у прибалтийских республик сложились относительно равноправные отношения с Москвой, а с остальными республиками у России холодные, или же довольно спорные, даже проблематичные отношения.

За сто лет не только отдельные государства, а вообще, вся цивилизация сделала большой шаг: одни выбрали Азию, другие Европу. Россия же претендовала и продолжает претендовать на обеих. Но претензии России не есть признак ее желания сочетать азиатские и европейские модели развития, нет, Россия всегда стремилась показать, что она как бы присутствует на обоих континентах, якобы ни азиатские, ни европейские дела не пойдут без ее участия.

К чему это конкретно привело, мы на этом не будем останавливаться. Только заметим, что, не проявляя трансконтинентальные амбиции, некоторые азиатские страны, те же Китай и Япония, достигли более высокого уровня развития, чем Россия.

Что же касается нас, т.е. некоторых республик бывшего СССР, нельзя сказать, что наша участь была тотальна плачевна. Нет, будучи в составе сначала российской империи, а потом уже СССР, мы также приобрели некоторые навыки и знания, ликвидировали безграмотность, приобщились к европейской культуре. Но за все эти годы Россия действовала как некий фильтр, те знания, ту культуру, которые мы получили за эти годы можно называть культурой «second hand», т.к. за все это время только в Москве решали, какие знания нам нужны, а какие нет.

К сожалению, такая картина частично сохраняется и по сей день – Россия всегда стремится оставить право выбора за собой. После падения СССР многие поняли, что надо выбрать или Азию, или Европу, т.к. сочетать их в классическом смысле, это то же самое, что скрещивать ужа с ежом. Поэтому некоторые республики устремились в Европу, но кроме прибалтийских республик другим бывшим советским странам за это как следует досталось, — по той простой причине, что между этими бывшими советскими республиками и Европой стоит Россия, которая по сей день решает за других – кому в Европу можно, а кому нельзя…

В Европе, конечно, не намерены считаться с Россией, еще в прошлых статьях мы отмечали, что Брюссель уже ведет переговоры с республиками Центральной Азии, особенно, с Узбекистаном.

Конечно, в отличие от них, даже не подписывая специальные договоры с ЕС, Азербайджан и некоторые республики стали более европейскими, но необходимо расширять и углубять отношения с европейскими государствами.

Как известно, вот, уже несколько лет европейцы и Азербайджан работают над специальным документом, который вытекает из Программы Восточного Партнерства. Считается, что этот вопрос будет актуальным и в этом году. Подпишет ли Азербайджан в этом году соответствующий документ с ЕС? Стоит ли вообще подписывать его? Признаться, точных ответов на эти вопросы мы еще не знаем, т.к. сейчас весьма чувствительный момент – мы с Россией только-только находим общий язык в карабахской проблеме, и все наши старания убедить кремлевских стратегов в том, что договор с ЕС не будет иметь геополитического подтекста, вряд ли увенчаются успехом, россиян в этом не убедишь.

Но Европа не есть только какая-та геоэкономическая альтернатива, она есть более высокая культура, технология и экономика. Поэтому постоянно находиться на обочине дороги, ведущей в Европу, также непростительно, как другие разновидности политического дальтонизма, который позволяет видеть только близкие и одноцветные объекты…