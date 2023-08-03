Компании, связанные с Евгением Пригожиным, за месяц после мятежа ЧВК «Вагнер» заключили госконтракты на сумму не менее двух миллиардов рублей. Это только открытые данные, обнаруженные журналистами. Их приводит издание «Агентство».

Расследователи проанализировало госзакупки 17 фирм, связанных с Пригожиным. Все проанализированные контракты заключены с гражданскими госучреждениями и не включают в себя засекреченные поставки, куда включены, например, данные о закупках министерства обороны.

Самые крупные подряды за последний месяц фирмы Пригожина получили на организацию горячего питания школьников в городах Московской области. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей компании «Социальное питание «Центр»», администрация Красногорска – 935 миллионов рублей компании «Продфудсервис».

Детский лагерь «Артек» в аннексированном Крыму заплатит за еду в 2023 году 260 миллионов рублей «Комбинату дошкольного питания». Среди других госзаказчиков — несколько больниц Москвы и Московской области. (svoboda.org)