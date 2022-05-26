Действующая в составе Министерства обороны комиссия для принятия решения о присвоении звания «Ветеран войны» более чем 5 000 гражданам завершила изучение сведений об их участии в Отечественной войне и подготовила информационно-справочные документы.

Об этом сообщили в министерстве.

После принятия решения для присвоения этим лицам звания «Ветеран войны» их имена будут включены в подсистему «Зафар»: «Им будет назначена ежемесячная пенсия президента Азербайджанской Республики (80 манатов), которая будет рассчитываться с 1 января 2022 года.

Отметим, что на сегодняшний день 76 000 человек, принимавших участие в Отечественной войне, удостоены звания «Ветеран войны».

«К обращению каждого гражданина относятся с особой чуткостью. Поскольку рассмотрение обращений требует индивидуального подхода и времени, просим граждан с пониманием отнестись к возникающим проблемам», — отмечается в сообщении.