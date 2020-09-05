Командующий 3-й сухопутной армией Турции в Нахчыване

Делегация под руководством командующего 3-й сухопутной армией Турции, генерал-полковника Шарафа Онгая прибыла с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику для участия в азербайджано-турецких совместных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой.

Как сообщили в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 4 сентября председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с делегацией.

Генерал-полковник Шараф Онгай от имени делегации поблагодарил за теплый прием и сказал, что они очень гордятся тем, что прибыли в Нахчыван. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.