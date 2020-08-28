Коллекция «Карабах» будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США

Коллекция национальной одежды известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой под названием «Карабах» вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды IDFW (International Digital Fashion Week), сообщает #. Неделя моды откроется 5 сентября c участием представителей из 75 стран.

«Новый формат жизни открывает новые перспективы. International Digital Fashion Week это площадка, которая объединяет модный мир Америки, Европы и Азии. В проекте примут участие всемирно известные дизайнеры, будут представлены коллекции мировых брендов. Для меня большая честь представить Азербайджан в столь значительном международном проекте», — сказала # Гюльнара Халилова.

В связи с пандемией проект будет представлен онлайн. Неделя моды IDFW будет транслироваться через телеканал и приложение FNL (https://linktr.ee/fnlnetwork), который смотрят миллионы зрителей по всему миру. Сеть FNL доступна для просмотра на Apple TV, Roku TV, Andriod TV, Amazon Fire TV и на всех устройствах Andriod и Apple iOS. Коллекции будут доступны на платформе в течение шести месяцев. Основатель International Digital Fashion Week – Рокко Лео Гаглиоти (США)