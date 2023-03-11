Коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой под названием «Карабах» будет представлена на седьмой Стокгольмской международной выставке моды (Stockholm InternationalFashion Fair).

Как сообщает #, показ коллекции, который пройдет 12 марта в Royal OperaHouse Stockholm (Королевская шведская опера), организован при поддержке посольства Азербайджана в Швеции. Причем, это третий показ коллекций дизайнера в Швеции.

В Stockholm International Fashion Fair примут участие представители 45 стран мира.

Отметим, что коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.