Три коллекции известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой « Язык ковров», «Гурама» и «Туран» будут представлены в рамках международного фестивал я в честь празднования 30-летия ТЮРКСОЙ в Узбекистане и Казахстане с 20 по 26 сентября, сообщает #.

VI международная неделя «Этномода Тюркского мир а» начнется в Фергане и продолжится в Туркестане. В проекте, созданного для духовного сближения и укрепления культурных связей тюркских народов, наряду с руководством ТЮРКСОЙ также примут участие этнодизайнеры из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Монголии и России.

Гюльнара Халилова — руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.