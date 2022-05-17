В эпоху индивидуализма, когда каждый волен сделать свой выбор, во всяком случае в странах, объявивших себя демократическими, как парадокс, звучит максима о коллективной ответственности. Сейчас довольно часто звучат заявления о коллективной ответственности россиян, с определенной долей равнодушия взирающих на происходящее в Украине. Замечу, что нередки случаи одобрения того, что творят российские военные в «братской» стране. В качестве оправдания такой позиции, слышны возгласы о том, что «8 лет все молчали, наблюдая за тем, что творится на Донбассе».

Небольшое отступление по вопросу о сепаратистах в Украине. Правительство Украины с 2015 года предлагало ввести миротворцев ООН в зону конфликта; российские власти не согласились с этим предложением. Позднее, они, вроде бы, приняли предложение с одной оговоркой. Российские власти потребовали, чтобы миротворцы ООН официально согласовывали свои действия с администрацией сепаратистов. Российская администрация настаивала на признании третьей стороной конфликта-сепаратистов, кроме реальных конфликтующих сторон России и Украины. То есть, признать за сепаратистами право на субъектность. Украина воздержалась от принятия подобного предложения, что вполне естественно.

Нам хорошо знакома такая ситуация. В ходе конфликта в Карабахе, Азербайджану настоятельно «рекомендовали» признать третьей стороной конфликта администрацию сепаратистов в Карабахе. К счастью, руководство нашей страны не согласилось, также, как и руководство Украины на такой «миролюбивый» демарш. Из сказанного ясно, что, решение вопроса не интересовало российское руководство. Вернее, интересовало только в одном варианте: отторжения территорий от Украины. В чем весь мир убедился после 24 февраля, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, лицемерно уверяя до вторжения, что скопление российских войск на границе с Украиной, это плановые учения.

В тоталитарных странах «коллективная ответственность» выступает в качестве «коллективной безответственности». Совершенно очевидно, в обществе, где все решает один, самый мудрый и самый ответственный руководитель, в некоторых случаях группа товарищей, ответственность, если следовать логике, должна лежать на том, кто принимает решения. Такая постановка вопроса вполне устраивает большинство граждан, сбросивших с себя груз ответственности принятия решений. «Вот они там, наверху, пусть думают, как решать, а я, человек маленький, от меня ничего не зависит, мне семью содержать, детей растить». А ведь и в самом деле, в подобном обществе от гражданина страны ничего не зависит. В том и трагедия тоталитарного государства, что граждане низведены до уровня одушевленных манекенов, призванных «одобрять и поддерживать» решения партии и правительства. В языке, в частности, в русском, такое положение вещей зафиксировано языковыми клише, в частности, советского периода. «Все, как один», «в едином порыве». В статьях советского периода, даже в научных, почти невозможно заметить местоимение «я». Вместо «Я» — коллективное «Мы». Легче, безопаснее, спрятаться за безликим «мы». Странный оборот, вызывающий улыбку «есть мнение». Чье мнение?

Очень тяжело, невозможно жить в подобном обществе людям, привыкшим задавать себе вопросы, даже не всегда находя на них ответы. Тем, кто привык думать, анализировать факты, делать выводы, с чем-то соглашаться, либо, наоборот, возмущаться. Человек может ошибаться, менять свое мнение на противоположное, но он не прекращает размышлять. В тоталитарном обществе, для того, чтобы искоренить даже ростки инакомыслия (советский термин), прибегают к форматированию сознания людей. Да, та самая пропаганда и закрытость общества. Сектанство, если хотите. Одним из главных постулатов является внушение о принадлежности к одной, особенной общности, превосходящей всех других во всех отношениях. Мы-лучшие. Самые красивые, умные, храбрые, добрые, душевные. С особой душой, особой статью, со светом в глазах. С нами никто в мире не сравнится. Все нам завидуют. Когда сознание своего превосходства и «особой миссии» в мире переварено благодарными гражданами, то дальше идут основные тезисы. Вокруг враги, мечтающие лишь об одном (других забот у них нет и быть не может), поставить нас на колени, поработить, разрушить нашу прекрасную страну. Всем известные тексты, лозунги, ничего нового и оригинального. Для чего необходимо создавать картину «осажденный крепости»? Ответ очевиден. Для удобного, простого, без затей, манипулирования всем обществом, утерявшем способность к рефлексии. Ручное управление. Сказали, что бывшие братья, теперь враги, нацисты, далее по списку, значит, враги. Приказали «затянуть пояса», поскольку «проклятые империалисты» спят и видят, как уничтожить наше святое государство, во главе которого стоит былинный богатырь, значит, затянем пояса. Не привыкать. Большую часть современной истории Россия, а до нее СССР жили и живут в условиях «осажденной крепости». О том, что засаду этой крепости устроили свои же руководители, никто не скажет. Большинство об этом не догадывается, а меньшинство, то, что все видит и понимает. боится, как правило, не только сказать, но и подумать.

Для успешного форматирования сознания огромной массы людей необходим серьезный аппарат пропагандистов, согласных за материальные блага, рекламировать со страстью, невообразимые, безумные идеи. Посмотреть на новости Северной Кореи, на то, как диктор, женщина с непередаваемой интонацией (это надо видеть) рассказывает об успехах страны, и, главное, о великом, солнцеликом правителе, достаточно, чтобы составить представление о том, как это делается на простейшем уровне. Безусловно, есть более высокий уровень. Когда пропаганда пытается, найдя чувствительные точки в сознании людей, бить по ним беспрерывно. Ну, как бомбят Мариуполь, сторонники «военной операции» в Украине. Казалось бы, во времена интернета нет ничего проще, чем найти реальную информацию о происходящем. Столько новостных агентств, во всех точках Земного шара, что сложность в основном заключается в выборе, ну и в знании иностранных языков. Да и то, сейчас у серьезных новостных агентств, есть версии на многих языках мира. «Не все так просто», как говорят сторонники российской «спецоперации» в Украине. И сегодня есть такие регионы, где интернет недоступен, либо сильно ограничен, как в Китае.

Процесс оболванивания массы стар. Как этот мир. Французы называют такой процесс « lavage de cerveau », англичане- «brainwashing », в русском варианте – промывание мозгов. Именно так. Люди отказываются от своего видения мира. Под воздействием агрессивной пропаганды они начинают мыслить и реагировать, как их верховный правитель. Верховный Жрец, Государь, Император, Генеральный секретарь Политбюро компартии, Президент. Назовите главу общности людей как угодно, суть не меняется. И методы, практически те же. Антураж. Свита. Символы. Безумные идеи. За занавесом остается суть этого шоу. Власть и деньги.

Тоталитарный режим жизнеспособен лишь в атмосфере тотальной лжи. Еще и по этой причине идея осажденной крепости столь популярна в такого рода режимах. Железный занавес в СССР гарантировал невозможность сравнить жизнь советских трудящихся с «загнивающим Западом». Сегодня такой занавес выстроить немного проблематично. Однако, в случае, измененного сознания, любая информация извне автоматически воспринимается, как ложная, фейковая. Да и к тому же блокировка сайтов становится рутиной для тоталитарных государств. К примеру, в России заблокировали несколько азербайджанских сайтов.

Российскую пропаганду независимый журналист Александр Невзоров охарактеризовал, как «преступную дрессировку». Да, дрессировку зверей в цирке. Что это за дрессировка? Осознанная дрессура зверей на выполнение кровавых преступлений, а такие факты были в истории. Подобную дрессировку Невзоров сравнил с приемами современной путинской пропаганды. Таким образом он объясняет крайне жестокое, преступное отношение российских солдат к мирному населению захваченных украинских городов и сел.

Когда сознание большинства совершенно изменено, отформатировано в нужном российскому руководству ключе, то можно не беспокоиться о том, какие басни придумывать для объяснения все возрастающих потерь своих солдат в жестокой войне. Граждане сами все сделают, придумают, объяснят, вытрут слезы и пойдут сражаться с «коварным и преступным врагом» дальше.

Падение тоталитарного режима, в конкретном случае, путинского режима, станет катастрофой не только для «элиты», но и для каждого гражданина, тем или иным образом, поддерживавшим режим. Коллективная безответственность граждан, когда решает все один тиран и его окружение, трансформируется в коллективную ответственность перед мировым сообществом. Об этом хорошо знают немцы, пережившие кошмар Второй мировой войны, и до сих пор живущие с определенным комплексом вины. С ним не так просто справиться, как оказалось.