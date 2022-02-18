Продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 начнется 22 февраля.

Как сообщили в Baku City Ring, количество билетов не будет ограничено.

Стоимость билетов на соревнования для местных болельщиков варьируется от 90 до 160 манат в стоячей зоне на один день, от 280 до 970 манат на трибуне, и от 190 до 690 манат для детей (до 16 лет) на три дня. Кроме того, как и каждый год, в этом году запланирована продажа билетов на Paddock Club и специальные корпоративные места.

Билеты, купленные во время Гран-при Азербайджана 2020 года, отложенного из-за коронавируса, будут действительны для нынешнего Гран-при Азербайджана 2022 года.

В этом году с целью максимального обеспечения безопасности зрителей на фоне глобальной пандемии не предусмотрена концертная программа. Но, как и в прошлые годы, в этом году для зрителей будут организованы различные развлекательные программы.

Зрителей просят соблюдать правила безопасности COVID-19 в стране во время соревнований.

Новый сезон в Формуле-1 стартует 20 марта в Бахрейне.

10-12 июня в Баку состоится Гран-при Азербайджана.