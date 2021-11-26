Желательно, чтобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посещали не более трех человек в день, заявила врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в военном госпитале в Гори.

«Я всех попросила – его юристов, друзей, членов семьи, чтобы они дали мне две недели, чтобы поставить этого человека на ноги. Если вы действительно заботитесь о нем и его здоровье, дайте нам, врачам, немного времени — две недели… Мы попросили, чтобы не было более трех визитеров в день», — заявила Гиоргадзе журналистам.

Кто именно может зайти к пациенту — решать уже не медикам, сказала Гиоргадзе.

По ее словам, анализы Саакашвили постепенно приходят в норму и пациент следует указаниям врачей.

«Мы уже прошли 99 процентов процесса постголодания. Прошли мирно, без всяких эксцессов», — отметила Гиоргадзе.