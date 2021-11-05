Стартует национальное сопротивление. Об этом говорится в обращении оппозиционного блока «Армения». В нем содержится призыв к гражданам собраться на Площади Свободы 8 ноября в 18:00 на митинг.

«Уважаемый гражданин, это митинг достоинства и организации сопротивления. Приходи на Площадь Свободы и своим участием покажи, что отвергаешь отуречивание Армении, изгнание армян из Карабаха, казнокрадство со стороны действующей власти и очередное поражение нашей страны», — отмечается в обращении блока «Армения».

В этот же день во время состоявшихся в Ереване обсуждений на тему «Необходимость следственной комиссии по войне: послевоенное восстановление» выступил руководитель фракции блока «Армения» Сейран Оганян. По его словам, возможное через несколько дней подписание нового документа окончательно утвердит то капитуляционное положение, в котором оказались Армения и Карабах.

Экс-глава Минобороны считает, что в 2020 году власти ввели армянский народ в заблуждение, не дали должной оценки «преступным действиям Турции и Азербайджана в отношении Карабаха, сломали коллективную волю народа и привели Армению к капитуляции».

По его мнению, сложилась достаточно сложная военно-политическая ситуация: Турция и Азербайджан продолжают оказывать на Армению давление с целью открыть коридор через ее территорию.

«Так называемая разблокировка дорог на деле приведет к блокированию Армении и Карабаха, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения демографии, если говорить о Сюнике. Раньше Армения и Карабах были мощным фактором в регионе, а нынешнее положении Армении и анклавное положение Карабаха формируют иную реальность», — добавил Оганян.

Он сообщил, что в связи со всем этим блок и фракция «Армения» предпринимают соответствующие теоретические, идейные, и практические меры. «Последнее получит проявление в виде митинга 8 ноября на Площади Свободы в Ереване. Наша цель – обеспечить соответствующий уровень национальной сопротивляемости народа во избежание отуречивания Армении и изгнания армян из Карабаха. Блок «Армения» инициировал целый ряд мероприятий, которые должны дать оценку военным действиям 2020 года и сложной ситуации в стране в послевоенный период. Разворачивая деятельность в такой сложный период, очень важно, чтобы мы могли дать оценку и решить, каковы наши стратегические направления работы по выходу из этой ситуации. Испокон веков армянский народ в трудные минуты проявлял единство, что помогало нам выходить из сложных ситуаций. Это единство нынешние власти Армении сломали. Они за последний год должны были предпринять важные шаги, пересмотреть политику, оценить внутренние и внешние угрозы и работать по всем этим направлениями. Но, имея все рычаги, они этого не сделали. Они должны уйти. Власти, приведшие страну к поражению, не могут обеспечить развитие и процветание», — подчеркнул глава фракции.

Итак, главный оппозиционный блок останавливается на трех целях – борьба с отуречиванием Армении, с изгнанием армян из Карабаха, и с нынешней властью в Армении.

Первые две, пожалуй, невыполнимы, — поскольку нет никаких признаков отуречивания Армении, равно как и никто не выгоняет армян Карабаха из их домов. Эти цели озвучены, видимо, в поддержку третьей, основной. Бывшие правящие силы жаждут возвращения во власть и для этого готовы обвинять нынешнее правительство в любых грехах, в том числе несуществующих.

Могут ли Кочарян, Оганян и пр. рассчитывать на то, что эти их обвинения возымеют эффект, пробудят массы, заставят их прийти на площадь в годовщину проигрыша Армении в войне, и начать чего-то требовать от Пашиняна? До сих пор такие попытки оппозиции особо не удавались, то есть, выступления такого рода отличались немногочисленностью участников. Что же заставляет их делать это вновь?

На эти вопросы # ответил российский эксперт по международным конфликтам, политолог Евгений Михайлов:

— Армению продолжает лихорадить. Одурманенный за столетия исторической лжи армянский народ после Карабахской войны только стал просыпаться. Я имею в виду тех, кто сейчас проживает на территории Армении и остатков карабахского анклава. Многие из них увидели, что их лидеры всё время лгали о том, что они великие и все им должны, а значит «Великая Армения» это нечто большее чем миф. И, соответственно, все, кто окружает армян, это враги и их необходимо уничтожать и бороться. Только после проигрыша в войне, когда единственный из лидеров Армении Никол Пашинян взял фактически на себя крест ответственности за дальнейшую судьбу государства, чье существование невозможно без мира с Турцией и Азербайджаном — остатки националистов и реваншистов продолжают будоражить умы граждан. Заявление блока «Армения» о создании сопротивления всем решениям нынешнего руководства страны, это фактически саботаж и открытый демарш против основ государства, которое до сих пор полноценно не стало таковым.

Что значит борьба с отуречиванием армян? Да кому они нужны? Если сами захотят, то отуречатся, так как в самой Турции армяне прекрасно себя чувствуют. Другой фетиш реваншистов — это заявления о том, что армян изгнали из Карабаха. Кто изгнал? Азербайджан вернул законно свои территории и всего лишь навёл конституционный порядок, предложив проживавшим на его территории армянам получить гражданство и жить в здравии и согласии по законам Азербайджанской Республики.

Совершенно очевидно, что колесо истории не остановить и происходящее в Армении это лишь агония тех остатков националистов, которых становится всё меньше и они теряют последнее влияние. У Армении наметился новый путь. Это экономическое развитие и процветание, которое невозможно без мира с соседями.

Вот что заявляет Сейран Оганян? Что в случае разблокировки транспортных коридоров Армению и Карабах ещё больше изолируют и, так сказать, Анкара с Баку окончательно додавят своим влиянием Армению. Это полная чушь. Карабах — это Азербайджан и не в интересах Баку блокировать самих себя. А вот Зангезурский коридор как раз-таки даст благо не только Азербайджану, но и самой Армении, которая получит возможности не меньшие, чем другие заинтересованные страны.

Знаете, ни о каком реванше и войне не может быть и речи. Остались только лозунги тех лидеров, которые уже и не лидеры общественного мнения. Кочарян, Саргсян, Оганян и другие — это уже печальное прошлое страны. Пришло время новых лидеров, которые выведут народ Армении к светлому будущему. Ну а если все-таки этого не произойдет, то самой Армении как государству не так много осталось времени для осознания ущербности своей политики, ведущей в пропасть.