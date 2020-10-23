Когда же кончились патроны и врать уж не хватало сил…

Те, кто наивно считал, что анекдоты про армянское радио, не имея к реальной жизни ничего общего, являются плодом богатой фантазии и хорошего чувства юмора небольшой группы юмористов и сатириков, безжалостно посрамлены. Едва ли не каждый день с момента контрнаступления азербайджанской армии, которое уже привело к освобождению трех ранее оккупированных районов республики и свыше ста сел и иных населенных пунктов, мы слышим от армянской стороны такое, что никаким авторам анекдотов не снилось.

Тут тебе и утверждения о том, что армянская армия героически побеждает, но тактически отступает. Тут же и рассказы о таком количестве якобы уничтоженной азербайджанской техники, которого нет даже на балансе всех стран-членов ОДКБ. Имеют место и рассуждения о том, что против армянской армии воюет едва ли не весь Североатлантический Блок. Попутно сообщается о мифических боевиках, якобы воюющих на нашей стороне, а когда ты просишь показать их, то следует ответ, что они … съедены кабанами.

Тем временем в армянскую армию уже активно набирают женщин. Некоторые из которых уже успели снять. Нет, не азербайджанские солдаты, а фотографы в пока еще армянских казармах. Дамы выбирали такие позы, так зазывно глядели в объектив, что было понятно — не в тех боях они мастерицы, не на военных полигонах они проходили курсы повышения квалификации. Так что, скорее всего, фотосессией там все и ограничится.

А кому воевать? Этот вопрос давно уже тревожит премьер-министра РА Никола Пашиняна, все руководство страны-оккупанта, не говоря уже о лидерах карабахских сепаратистов. У Араика Арутюняна воообще — что ни день, то личный траур. Его друзей отправляют к праотцам с такой стремительностью, что никакого количества потребленного коньяка не хватит, чтобы заглушить липкий страх.

В этих условиях неудивительно появление на пресс-конференции представителя МО РА Арцруна Ованнисяна некоего субъекта в шлепанцах, да еще и в зубах ковыряющегося рядом с армянским флагом. О который, не исключаю, этот вояка и вытрет руки. Самое забавное, что армянские пользователи социальных сетей уже успели обложить трехэтажными мифами и этого человека.

Они на полном серьезе утверждают, что с фото на нас глядит тот, кто самолично сбил с почти два десятка азербайджанских танков. Прямо оживший Семен Михалыч Буденный! Тот самый, про которого в свое время стих героический сложили: «Когда же кончились патроны и петь уж не хватало сил, четыре белых эскадрона Семен Михалыч порубил!». Но тут есть нюанс.

Армянские пользователи соцсетей не уточняют, сбил герой их фантазий померещившиеся им танки тем, что выковырял в зубах или все же шлепанцем? Вопрос, в свете больших потерь армянской армии в военной технике, вовсе не праздный. Им теперь все может пригодиться, даже шлепанцы. Хотя, драпать, конечно же, удобнее будет в кроссовках.

Альтернативы бегству нет никакой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ежедневно заявляет об освобождении все новых территорий. Причем, ежесуточно счет идет на десятки новых населенных пунктов, в которых от армян не осталось уже и следа. В этих условиях и появляются все новые и новые истеричные интернет-обращения армянских «экспертов» о том, что все это неправда и армянские войска уже обходят позиции нашей армии через Альпы, где их до сих пор ждет генералиссимус Суворов, который также, как и все великие люди, был в определенной мере армянином.

Кстати, о великих людях. Оправдывая свои нынешние поражения, армянские рассказчики анекдотов, формально называемых текущим анализом ситуации на фронте, регулярно вспоминают про времена, когда что-то про воинственность представителей этого народа сказал Гай Юлий Цезарь. Кому он такое сказал, когда он такое ляпнул — не уточняется. То же самое и с речами Страбона, которого в азарте не мудрено спутать со страпоном.

Впрочем, и это еще не все. Армянские СМИ поделились фотографией известного турецкого певца Сардара Ортача и представили его как убитого азербайджанского солдата. Также на фото можно увидеть известного турецкого актера Каана Гиргина. Оба они, к большому сожалению армянских массовиков-затейников, живы и здоровы, но к армии не имеют никакого отношения.

Правда, такая мелочь вряд ли остановит армянскую сторону, от которой можно уже ждать утверждений, что мировой хит «In the Army Now», который был впервые спет нидерландским дуэтом братьев Роба и Ферди Болландов, а позже обессмерчен группой Status Quo, заранее, еще в середине 80-ых, был посвящен армянской армии, ныне героически отходящей на заранее заготовленные позиции.