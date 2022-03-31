Пожалуй, не ошибемся, если возьмем на себя смелость утверждать, что представителями наиболее гуманных профессий являются врачи, учителя и журналисты. Врачи спасают жизни людей, учителя обеспечивают путевку в жизнь, журналисты в некоторой степени просвещают и информируют о тех или иных событиях. Казалось бы, куда уж человечнее, ан нет. Исключения есть всегда и везде. В истории тому немало примеров, но мы ограничимся лишь несколькими.

Йозеф Менгеле. От одного упоминания этого имени бросает в дрожь. Это печально известный немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Менгеле лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь, проводил эксперименты над заключёнными. Его жертвами стали сотни тысяч человек. Миру он известен как «Ангел смерти из Освенцима».

Андрей Чикатило. Имя этого зверя, убившего с особой жестокостью более 43 человек, стало нарицательным. А ведь для окружающих он был всего лишь скромным учителем русского языка и литературы.

К сожалению, и в журналистике имеются подобные «маньяки» и «звери». Конечно же, не в прямом смысле, но своими призывами и заявлениями они недалеко ушли от вышеупомянутых персонажей, ибо такие представители четвертой власти содействуют убийствам тысяч ни в чем неповинных людей.

«Упыря» от журналистики Владимира Соловьева, в которого вселился дух Менгеле и Чикатило одновременно, представлять азербайджанской аудитории нет необходимости. Находящийся на содержании с одной стороны Кремля, с другой – армянского лобби Соловьев не жалел ни сил, ни горла, отрабатывая «кровавые» деньги во время карабахского конфликта. Он неизменно представлял азербайджанцев – кровожадными, армян – «бедными овечками», чем и завоевал монетизированную любовь хаев всего мира.

Война, в какой бы точке мира она не происходила, для Соловьева — праздник жизни и лишняя копеечка в его семейном бюджете. Его, как стервятника, дурманит запах крови.

И сегодня, когда в Украине идет война, в ходе которой погибают мирные украинцы, «упырь» от удовольствия потирает руки и требует продолжения кровавой бойни. Мало того, он сам призывает убивать мирных жителей. Он считает, что российским военным нужно позволить продолжить «спецоперацию» в Украине. По его словам, армии РФ надо использовать всю огневую мощь, чтобы добиться поставленной цели, передаёт ИА SM-News.

«Я не понимаю, почему мы должны относиться к зданиям и гражданам Украины лучше, чем относится украинская власть. Отстроим города заново, если понадобится, но надо использовать всю мощь, в том числе огневую. Собственно, тяжёлая артиллерия, наконец, заработала, как следует», — восторгается Соловьёв.

По мнению журналиста, участвующие в «спецоперации» в Украине военные являются героями россиян. Соловьёв заявил, что силовики были бы рады продолжить закончить начатое в Украине. Журналист напомнил, что россияне всячески поддерживают армию РФ, устраивая автопробеги и используя символику Z и V.

Как видим, девиация истеричного Соловьева уже вступила в стадию перверсии, и обратной дороги нет. Своим этим заявлением он переступил все мыслимые и немыслимые границы. Фактически он призвал наносить удары по гражданским объектам и убивать мирных людей, обосновывая это тем, что украинская власть, якобы, поступает также.

Небольшая ремарка. Ранее мы писали о том, что кремлевские пропагандисты Кеосаян и Делягин, отступив от линии партии и государства, допустили два непростительных ляпа. В статье также отмечалось, что третий ляп станет закономерностью ( https://zerkalo.az/kogda-muzh-pereplyunul-svoyu-zhenu-ili-izlishnee-lizoblyudstvo-nakazuemo/ ). И вот третий ляп от Соловьева не заставил себя ждать.

Путин и его верная свита со дня вторжения в Украину и по сей день, как мантру повторяет вводящий в заблуждение россиян тезис: Россия хочет избавить Украину и украинцев от гнета нацистов. А что же говорит Соловьев? Он призывает поступать так же, как и «нацисты». Возникает резонный вопрос: если украинские «нацисты» убивали своих соотечественников, а русские поступают так же, то, как бы цинично это ни звучало, какая разница?

Что касается бомбардировки зданий, то бессильная ярость оставшегося «без крыши» над головой Соловьева вполне понятна. Ведь после введения санкций Соловьев лишился сразу трех домов в Италии, включая и «хибару» на острове Комо, в которой пытался затеять ремонт за 350 тысяч евро. То есть, за то, что из-за западных санкций Соловьев стал «бомжом», он винит Украину и пытается мстить.

Кстати, о маниакальной страсти Соловьева к крови говорит и следующий факт. Как известно, после переговоров в Стамбуле глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага навстречу украинской стороне для деэскалации. Вскоре Минобороны России заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Вроде бы, каждый нормальный человек должен радоваться тому, что забрезжил луч надежды, что кровавая бойня прекратится. Но не таков наш «соловей». Мир претит его натуре. Заявления Мединского Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live» назвал «безумными». По мнению журналиста, «не надо вводить в заблуждение и пытаться деморализовать столь безумными сообщениями» российский народ и военнослужащих РФ. По его словам, поставленная задача, которая ставится Верховным главнокомандующим, «должна быть решена в полном объеме».

Ну что же, психическая болезнь Соловьева прогрессирует. Если сегодня слова помощника президента журналист называет безумными, то завтра, в случае подписания мирного соглашения, не исключено, что он назовет Путина предателем…