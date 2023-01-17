Да, в любом случае, каждый новый закон означает новые юридические требования и реалии. В этом отношении новый закон о политических партиях не является исключением – так как, политическим партиям придется перерегистрироваться.

Но каждый раз, когда принимается новый закон, сразу на ум приходит его необходимость. Чем вызвана необходимость принятия нового закона о политических партиях? Признаться, точного ответа на этот вопрос мы не знаем – точнее, тут есть два ответа, но они диаметрально противоположны.

Во-первых, говорят, что, якобы правящая партия стремится упорядочить мелкие и раздробленные политические партии и превратить в реальных политических акторов партии, от которых остались только названия.

Для обоснования этого приводится такое доказательство, что в недавнем прошлом эти партии были привлечены на индивидуальные обсуждения, даже часть из них была обеспечена штаб-квартирой.

Но тут есть одна важная деталь. Нигде в мире власти не создают против себя оппозиционный политический лагерь, не усиливают и не консолидируют оппозиционные политические партии.

Плюс, оппозиционные партии не сразу стали карликовыми и раздробленными, тут есть, как говорится, печать правящей партии, которая добилась ослабления оппозиционного политического лагеря не только своими успехами в общественной, политической и экономической жизни страны. Почему теперь они должны предпринимать противоположные шаги?

Во-вторых, отмечается, что якобы будет отменена регистрация некоторых политических партий. Плюс, говорят, что якобы правящая партия покончит c раздробленностью в плоскости оппозиционных партий, усилив их, восстановит пропорциональную избирательную систему.

Стоит ли верить подобным слухам? Признаться, точного ответа на этот вопрос мы не знаем. Заметим, что взлет и падение политических партий произошли на глазах автора этих строк.

Сперва отметим, что ваш покорный слуга в разное время был членом двух оппозиционных политических партий. В каждой из этих партий проходили ожесточенные схватки за партийную власть, различные политические группировки готовы были перегрызть друг другу горло, чтобы занять ведущее положение в партийном и оппозиционном лагерях. Теперь, посмотрев на положение партий, вообще на уровень политической демократии в стране, хочется спросить: Господа, неужели вы стремились к этому? Неужели вы ради этого готовы были перегрызть друг другу горло?

Нам с самого начала не повезло с демократией, в том числе с многопартийностью. Но партии получили первый реальный удар, когда была отменена пропорциональная избирательная система. Конечно, пропорциональная система у нас было формальной, в этой системе партиям в общей сложности выделялись всего 25 мандатов. Но даже это достаточно было нашим оппозиционным Шейх Насруллахам – они умело манипулировали партийными избирательными списками.

Увидев это власти отменили пропорциональную систему. В партиях начались массовые отставки – больше никто не хотел быть председателем партии. Но были исключения. Во-первых, мажоритарная система также оставляла кое-какие возможности партийным боссам: кого –то заманивали подписями избирателей, кому-то обещали поддержку на выборах…

Во-вторых, оставались муниципальные и президентские выборы. Но длительная безуспешная политическая борьба все же сказалась – даже самые ярые оптимисты отказались от активной политической борьбы. Другие же превратились в политических маргиналов – их заявления перестали привлекать внимание общества. Плюс, за эти годы власти добились реальных политических, экономических и социальных успехов. Возьмите, например, наши в прошлом оккупированные районы. Даже самые радикальные оппоненты признают, что это является серьезным успехом правящей партии…

Конечно, для политического недовольства повод и аргументы всегда найдутся.

Но для этого есть специальные средства властей; несмотря на то, что в стране почти нет реальной оппозиции и сильного недовольного электората, все равно политический климат не смягчается. Поэтому желание властей создать новую атмосферу в плоскости политических партий для нас остается непонятным.

Не исключено, что «радикальная оппозиция» получит еще один удар – ведь, то, что маргинальная оппозиция действует в рамках легальных политических институтов, уже является анормальным политическим фактом. Не логично ли лишить их этого? Не логично ли будет, если они будут функционировать и действовать в рамках еще раздробленных и нелегальных политических групп?