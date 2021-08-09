Я часто задумываюсь о том, что мешает нам разбираться с мусором не как с другом, а именно с мусором. А ведь некоторые его (мусор — авт.) любят. Немного сложно, но я объясню.

В Азербайджане для некоторых граждан мусор имеет довольно притягательный характер. Возьмем, к примеру, так называемое здание журналистов.

Приличное здание, где живут вполне приличные люди. Шутка ли, представители четвертой власти.

И вот, когда интеллигентные люди, чинно выходили из дома, а им чуть ли не на головы падали «чинные» памперсы с интеллигентными экскрементами, то недовольство было. Но не так уж. Бывает. Дело житейское, как говорил Карлсон.

Но сегодня, пока я ждал автобус, услышал разговор двух женщин. «Бросают окурки, где ни попадя, а урны рядом. Свиньи, да и только».

Инстинктивно, я обернулся и был поражен. Возле остановки стояли две урны, почти пустые, но зато вокруг них художественным беспорядком были разбросаны окурки.

Я не хочу на кого-то возводить напраслину, но, судя по всему, некоторые (если не большинство) курящие или имеют проблемы с глазомером, или же просто далеки от урны. Даже если они близки к ним.

Согласитесь, что многие из нас сталкивались с картиной, когда какой-то курильщик, находясь в метре от урны, «выстреливал» окурком совсем в ином направлении. Не знаю, чем руководствовался его животный инстинкт, но приятного было мало.

Впрочем, я не совсем прав, уподобляя животных этим двуногим существам. Животные никогда мусорят.

А если вы хотите увидеть людей, то добро пожаловать на остановку «20-круга», на станции метро «Нефтчиляр», «Азадлыг», «Гара Гараев» и так далее.

Мусор вам там обеспечен. Впрочем, я немного ошибся. Глядя на всю эту мусорщину, можно сказать, что народу во всех этих точках много. А людей нет…

P.S. В принципе, все не так уж плохо. К примеру, в центре, на площади Фонтанов все чисто и никаких окурков. Или урн много, или люди культурные. Но почему только в сердце Баку? Я не знаю. А вы..?