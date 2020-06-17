Когда даже коронавирус не спасает от позора…

Поверьте, каждый раз, когда мы слышим или читаем слова «Карабах – наш!», нам очень хочется поставить не один, а три восклицательных знака.

Но сразу вспоминается, что в грамматике есть и другие знаки препинания, например, кавычки, которые, к сожалению, пока больше подходят нашему положению и, возможно, когда мы, наконец, решимся полностью освободить наши оккупированные территории, поднять наше трехцветное знамя не только в Леле-тепе, а на территории всего равнинного и нагорного Карабаха, тогда при выборе соответствующего знака препинания мы сомневаться не будем.

А так, теперь этот восклицательный знак выступает в качестве измерения нашей решимости, намерений и твердости воли наших лидеров и вообще всего нашего народа – поэтому в очередной раз приходится напомнить, что даже в эти тяжелые пандемические дни нас не покидает мысль, что Карабах был, остается и будет нашим…

Что же касается Армении, т.е. противоположной, вражеской стороны, тут ситуация не только неоднозначная, даже довольно серьезно – тревожная, т.к. страна в буквальном смысле бурлит и кипит ложью, противостоянием и взаимными политическими обвинениями.

Новая власть Армении продолжает не только юридическое и политическое преследование своих соперников, но и обманывать простых избирателей.

Вспомните, буквально месяц тому назад премьер –министр Никол Пашинян написал теплые слова про своего, якобы, дедушку – фронтовика. Но через день документально стало известно, что дед премьера служил в армянско – фашистском легионе.

Да, можно было подумать, что это очередная провокация оппозиционных сил, но никаких опровержений не последовало, мало того, появились документальные доказательства того, что любимый дед Пашиняна, имя которого он гордостью носит, на самом деле, был солдатом армянского фашистского легиона и погиб, как солдат немецкого легиона…

Через пару дней после этого позора объявили, что премьер Пашинян и все члены его семьи заразились коронавирусом. Но не прошло даже недели, поступило новое сообщение – Пашиняны уже выздоровели!

Интересно, что факты заражения и лечения от коронавируса других глав правительств уже были. Например, когда заразился вирусом премьер-министр Англии Борис Джонсон. Но тут возникает вопрос: неужели у армянских врачей появилась волшебная палочка? Ведь, совсем недавно мы были свидетелями, как армянский министр здравоохранения сперва резко раскритиковал соответствующую систему соседней Грузии, а буквально через день извинился, а на днях вообще обратился к грузинам за помощью, и премьер-министр Пашинян сам заявил, что его страна бессильна в борьбе с пандемией и медленно двигается в направлении ада…

Да, пожалуй, тут можно было полагать, что, как говорится, круг уже замкнулся, и правительство страны будет заниматься исключительно пандемией и совершенствовать свою работу в этом направлении. Но, нет, они задержали человека, который призывал неопытное и непрофессиональное правительство уйти всем составом в отставку.

Но даже не это является «изюминкой» политической жизни Армении. Все эти последние недели одной из ведущих тем стало строительство новой дороги, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом.

Напомним, что по счету это уже третий коридор между Арменией и «НКР». Конечно, снова возникает вопрос: к чему очередной дорожный проект между Арменией и непризнанной, марионеточной «карабахской республикой»?

Дело в том, что после успешных апрельских боев четырехлетней давности и после довольно удачных операций уже в нахичеванском направлении наши войска взяли под контроль все основные дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом. Такое положение дел начало лихорадить политическую и военную верхушку Армении – ведь, «система безопасности НКР» дала трещину, стала вновь уязвимой и несовершенной!

Но есть ли какой -то резон во всей этой суматохе армянской стороны? Все дело в том, что нет. Помнится, что до апрельских боев армяне считали свою схему обороны довольно совершенной и почти непроходимой.

Но азербайджанская армия почти за считанные часы полностью свела на нет всю армянскую оборону. Что касается контроля над важными «артериями», соединяющими Карабах и Армению, у Азербайджана со временем соответствующих возможностей будет больше и более совершенных. И когда в Ереване, наконец то, поймут это, будет уже поздно…