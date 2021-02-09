«Кочарян возвращается не с Азербайджаном счеты сводить, а поквитаться с Пашиняном»

После 10 ноября 2020 года, «веселье» в Армении не заканчивается. Каждый день какие-то люди говорят, пишут о свержении Пашинян, но никак его не свергнут. Новый митинг назначен на 10 февраля в унисон с объявлением Кочаряна о его возвращении в «большую политику». Он почему-то считает, что народ, не поддержавающий 17 политических партий, поддержит теперь его.

Как отмечает политолог Тофиг Аббасов, Кочарян пытается внушить армянскому избирателю, что если бы он был у власти, то Азербайджан никогда эту войну не выиграл.

«Нужно понимать причинно-следственные связи поражения Армении. Фактически ответственность за это поражение несет не только Никол Пашинян, но его и предшественники из «карабахского клана» Серж Саргсян и Роберт Кочарян», — сказал # политолог.

По мнению аналитика, Кочарян на самом деле хочет взять личный реванш у Пашиняна, за якобы несправедливое осуждение, хотя он совершил преступные действия не только в отношении азербайджанского, но и собственного армянского народа, будучи фактически гражданином Азербайджана.

«Поэтому у него есть свои причины, вернуться к власти в Армении. Его политическое возрождение направлено на то, чтобы поквитаться с Пашиняном, нежели вновь возобновить боевые действия. Потому что он понимает, сейчас уже диктовать условия Азербайджану – это гиблое дело. Они разгромно проиграли войну, и напомню, что в этой войне проиграл не только Пашинян, но весь «карабахский клан» в лице Саргсяна и Кочаряна», — сказал он.

Аналитик также добавил, что Кочарян сейчас пытается сказать армянскому народу, что он сможет все переформатировать и может даже отыграть проигранные территории, взять реванш у Азербайджана и восстановить утраченную славу.

«Это чистой воды блеф. Во-первых, я не вижу шансов его возвращения к власти. Во-вторых, он уже не сможет править Арменией, как раньше. Потому что они в свое время обманули весь армянский народ и поставили в трудное положение, навязав политику оккупации. Эту войну армянам навязали радикалы, подобные Кочаряну, и всякие отморозки, которые прибыли из США, Франции, Греции, Ливана и Сирии. Теперь, когда он говорит, что хочет вернуться к власти, делает это не для того, чтобы свести счеты с Азербайджаном, а чтобы свести счеты с Пашиняном» — сказал Аббасов, добавив, что первая цель ему не под силу.

Политолог считает, что Пашинян справедливо осудил Кочаряна, однако сейчас допускает ошибку, предоставив ему больше свободы.

«Мы помним, что Кочарян вместе с первым президентом Армении во время войны пытались выехать в Россию, но им сказали, что изменить ничего не могут, так как Азербайджан воюет на своей территории. Тогда Кочарян сослался на то, что у него коронавирус. Впрочем, он всегда умел блефовать, даже когда работал в Азербайджане комсомольским работником в советское время.

Если ему в Москве кто-то улыбнулся в лицо – это еще не означает, что он сможет взять реванш у Пашиняна и что-либо переформатировать в карабахском вопросе. Говорить языком силы с Азербайджаном не получится, потому что это утраченная инициатива — ее перехватил Азербайджан», — подчеркнул он.

Поэтому вся его активность сводится к тому, чтобы внушить армянскому избирателю, что он еще в состоянии предпринять некоторые шаги, и что еще не все потеряно.

«Но все потеряно для Кочаряна и для Армении в целом, Азербайджан больше не даст никаких шансов для того, чтобы эти подонки творили безобразие и возобновили боевые действия на азербайджанских территориях. Азербайджан установил новый статус-кво. Единственным выходом для Армении – это согласиться со своим положением и требовать, просить, умолять попасть в ряд платформы «шести», без воспроизводства рисков. Если же они будут идти старым путем, то вновь поломают себе шею», — резюмировал он.