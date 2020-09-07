Книга Ягуба Махмудова издана на турецком языке

В Анкаре на турецком языке издана книга директора Института истории Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академика Ягуба Махмудова «Азербайджанская дипломатия: отношения государств Агкоюнлу и Сефевидов с европейскими странами (XV-XVII столетия)».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в НАНА, переводчиком книги, изданной в Турции Исследовательским центром Ататюрка при Высшем совете культуры, языка и истории имени Ататюрка, является известный турецкий профессор Себахаттин Шимшир.

Монография посвящена одному из самых интересных периодов в истории азербайджанской дипломатии. В книге рассказывается о деятельности азербайджанских дипломатов, которые вели переговоры в европейских странах в XV-XVII веках, а также западных путешественников и послов, посетивших дворцы правителей Агкоюнлу и Сефевидов. Книга содержит богатый фактический материал по истории дипломатии Азербайджана. Автор в этом труде впервые ввел в научный оборот много ценных источников — переписку правителей Агкоюнлу и Сефевидов с иностранными правителями, конфиденциальные инструкции, данные европейским дипломатам, отправленным на Восток с важными политическими поручениями, секретная информация, отправленные в свои страны западноевропейскими дипломатами из дворцов правителей Агкоюнлу и Сефевидов, таможенные законы османских султанов и других.

Монография предназначена для историков, дипломатов, студентов, изучающих историю международных отношений Азербайджана, а также широкого круга читателей.

В издание отмечается, что в битве при Чалдыране (1514 г.) тюркский мир, исламский мир в целом, потерпел тяжелое поражение. В отличие от всех предыдущих бедствий, эта братоубийственная резня произошла в то время, когда западные колонизаторы укрепляли свои позиции на Востоке. В этом смысле Чалдыранская битва была исторической трагедией тюрко-исламского мира и стратегической победой западных колонизаторов. Эта битва — урок истории для Азербайджана и Турции.

Отрадно, что на современном этапе Азербайджан и Турция, сделав правильный вывод из исторических трагедий тюрко-исламского мира, без колебаний всегда поддерживали и будут поддерживать друг друга. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Турция является для Азербайджана не только дружественной, но и братской страной. С этой точки зрения отрадно и то, что исследования Института истории НАНА получили высокую оценку и признание турецких ученых.

На днях в журнале «Bilig», который включен в базу данных «Thomson Reuters», опубликована положительная рецензия о книге Ягуба Махмудова «Азербайджанская дипломатия». Автором рецензии является известный турецкий ученый Самет Зенгиноглу. По словам рецензента, автор предоставил читателям очень полезную информацию с точки зрения исследования истории тюркского мира и истории дипломатии. Отмечается, что в книге дипломатические отношения государств Агкоюнлу, Сефевидов и Османской империи со странами Европы исследованы на основе более 600 источников и исследований на разных языках.

Отметим, что книга «Азербайджанская дипломатия» ранее была издана на русском, английском и итальянском языках.