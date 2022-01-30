КНДР запустила баллистическую ракету из провинции Чагандо в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По информации агентства, штаб сообщил о запуске в текстовом сообщении, разосланном журналистам.

«Наши военные отслеживают <…> соответствующие перемещения в КНДР», — приводит агентство их заявление. В нем также отмечается, что в подразделениях республики поддерживается уровень боевой готовности в связи с запуском.

Yonhap со ссылкой на официальных лиц также сообщило, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с произошедшим.

Информацию о пуске ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. Ведомство предупредило рыболовные суда о риске падения обломков.

Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.

«Согласно нашим прогнозам, была запущена одна баллистическая ракета, она упала вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море. К настоящему моменту мы не получали информации о возникновении ущерба в связи с произошедшим», — объявил Мацуно.

Правительство Японии также выразило КНДР протест в связи с произошедшим.

«Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем КНДР был выражен суровой протест, — подчеркнул Мацуно. — Мы все еще выясняем подробности, но если исходить из обычной баллистической траектории, то максимальная высота полета ракеты составила около 2 тыс. км, она пролетела расстояние примерно 800 км. Исходя из высоты и расстояния полета, есть вероятность, что КНДР запустила баллистическую ракету большей, чем средней дальности».

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