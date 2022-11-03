КНДР запустила в сторону Японского моря еще три ракеты малой дальности.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

«Север запустил три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря», — говорится в сообщении Комитета начальников штабов Республики Корея. Ранее сообщалось о запуске баллистической ракеты, тип которой не был определен.

Утром КНДР также запустила три ракеты, одна из которой, предположительно, была межконтинентальной баллистической «Хвасон-17», две другие — малой дальности.