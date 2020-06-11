КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения

Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что межкорейские отношения от начала и до конца являются внутренним вопросом Северной Кореи, а США лучше оставить советы при себе и позаботиться о своих собственных проблемах, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее США заявили, что разочарованы решением КНДР прекратить диалог с Южной Кореей и призывают Пхеньян восстановить «дипломатию и сотрудничество».

Квон Чжон Гын назвал «ахинеей» и «завиранием» слова США о том, что те поддерживают продвижение межкорейских отношений и их требования о возвращении к межкорейскому сотрудничеству, а также посоветовал США беспокоиться «о своих собственных делах».

«Тошно смотреть на двойственное поведение США, которые делают все, чтобы помешать продвижению межкорейских отношений, когда те подают признак развития, и лукавят, что якобы беспокоятся об этом, если отношения ухудшаются», — заявил Квон Чжон Гын.