Матч между футболистами Португалии и Германии является ключевым сегодняшним событием на чемпионате Европы.

Победа над немцами обеспечит действующих чемпионов досрочной путевкой в 1⁄ 8 первенства. Игра начнется в 19:00 на стадионе в Мюнхене.

Кроме того, в Севилье сегодня встречаются команды Испании и Польши. А в Будапеште венгры принимают французов.

Накануне в Санкт-Петербурге сборная Швеции одержала победу над командой Словакии 1:0. А англичане сыграли вничью с шотландцами 0:0. Также ничьей завершилась встреча Хорваатии и Чехии. Счет 1:1. (Эхо Москвы)