Национальная баскетбольная лига (НБА) разрешила продажу контрольного пакета акций клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» миллиардеру Марку Уолтеру.

Уолтер увеличил долю в капитале клуба с 27% до 85%. Еще 15% осталось у предыдущего мажоритарного акционера – семьи Басс. По информации ESPN, после одобрения НБА стороны сразу же закрыли сделку.

При согласовании цены сделки «Лейкерс» получил общую оценку стоимости в $10 млрд. Это рекорд для клуба НБА. До этого самую высокую оценку при сделке имел «Бостон Селтикс» – $6,1 млрд в марте 2025 г. При этом Forbes в октябрьском рейтинге стоимости франшиз НБА на первое место поставил «Голден Стэйт Уорриорз» ($11 млрд), а «Лейкерс» на второе место.

Джини Басс останется руководителем «Лейкерс». «За последнее десятилетие я хорошо узнала Марка — сначала как бизнесмена, затем как друга, а теперь как коллегу», – цитируют Басс в пресс-релизе НБА.

Уолтер также владеет бейсбольным клубом «Доджерс», который он купил за $2,1 млрд в 2012 г. В 2025-м стоимость «Доджерс» оценивается Forbes в $6,8 млрд. Кроме того, Уолтер возглавляет компанию TWG Global, которая владеет акциями команды Формулы-1 «Кадиллак», Профессиональной женской хоккейной лиги и международного женского теннисного чемпионата Кубок Билли Джин Кинг. (vedomosti.ru)