Клуб Бекхэма работает над приобретением Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может оказаться в клубе MLS «Интер Майами», который принадлежит бывшему игроку сборной Англии Дэвиду Бекхэму.

По информации Todo Fichajes, «Интер» намерен воспользоваться неясностью с будущим португальца в Турине и готов сделать футболисту предложение. Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года, и у сторон пока нет уверенности, будет ли соглашение продлено.

Кроме прочего, Бекхэм уверен, что сможет лично убедить 36-летнего Роналду перебраться в США, от перехода куда уже отказался Лионель Месси.