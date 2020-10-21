Клиенты PayPal смогут расплачиваться криптовалютой

Клиенты международной платежной системы PayPal смогут расплачиваться криптовалютой, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Чтобы повысить понимание и использование крпитовалют клиентами, компания вводит возможность покупать, хранить и продавать некоторые криптовалюты», — сообщили в компании.

Отмечается, что у клиенты смогут использовать Bitcoin («Биткойн»), Ethereum («Эзереум»), Bitcoin Cash («Биткойн кэш») и Litecoin («Лайткойн»).

В США услуга станет доступной в ближайшие недели. В начале 2021 года такая функция появится и в других странах.

| 2020-10-21T19:25:57+04:00 21 октября 2020, 20:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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