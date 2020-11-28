Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту

Возвращаемый космический аппарат КНР «Чанъэ-5» успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли, передает TACC.

По данным Китайского национального космического управления, беспилотный корабль находится в 400 км от поверхности Луны. Как ожидается, 2 декабря он сможет совершить на нее посадку.

На Луне «Чанъэ-5» должен собрать образцы грунта, чтобы затем в течение трех недель доставить их на Землю для изучения.

Планируется, что аппарат в ходе бурения лунной поверхности соберет около двух килограммов горной породы. Сведения, полученные китайскими учеными при изучении грунта, помогут при подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом cтартовала 24 ноября с космодрома «Вэньчан», который расположен на острове Хайнань. Сообщалось, что на реализацию миссии запланировано 23 дня.

Ранее замруководителя проекта ракеты-носителя «Чанчжэн-5» Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан заявил, что Китай планирует начать строительство собственной орбитальной космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец»). Планируется, что «Тяньгун» построят к 2022 году, для этого будет осуществлено 12 миссий (aif.ru)