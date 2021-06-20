Заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй в феврале текущего года сбежал из Китая в Соединенные Штаты, сообщает издание Daily Beast.

По данным СМИ, чиновник предоставил США информацию об Уханьском институте вирусологии, которая изменила позицию администрации президента страны Джо Байдена в вопросе происхождения коронавируса.

В Госдепартаменте США не ответил на запрос издания о комментарии.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

Президент США Джо Байден поручил разведке отчитаться о результатах расследования происхождения патогена через 90 дней.