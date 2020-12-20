Китайский авианосец проследовал через Тайваньский пролив

Китайский авианосец «Шаньдун» с четырьмя кораблями сопровождения в воскресенье проследовал через Тайваньский пролив в южном направлении. Об этом сообщило центральное информационное агентство Тайваня.

«Тайваньские военные наблюдали за китайскими кораблями во время их транзитного прохождения, мобилизовав шесть кораблей и восемь самолетов», — приводит агентство заявление военного ведомства острова.

«Шаньдун» был передан в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая год назад. Это первый китайский авианосец полностью собственного производства. КНР также располагает другим подобным кораблем «Ляонин», который был достроен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако Пекин по-прежнему считает остров неотъемлемой частью единой страны и ставит задачу воссоединения, не исключая применения силы против сепаратистов. (ТАСС)