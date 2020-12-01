Китайский аппарат совершил успешную посадку на Луну

Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5», который впервые за 44 года должен забрать с Луны образцы грунта и доставить его на Землю, совершил во вторник успешное мягкое прилунение, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

По имеющимся данным, посадка была осуществлена в 19:15 по бакинскому времени в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю. На операцию по сбору грунта отведено 48 часов. Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу.

Как сообщало китайское космическое агентство, в понедельник комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратом отделился от станции, выведенной на круговую окололунную орбиту Луны высотой 200 км.

Зонд «Чанъэ-5» был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») 24 ноября в 00:30 по Баку. (interfax.ru)