Китайская замена Android от Huawei стала доступна для установки

Компания Huawei объявила о старте открытого бета-тестирования собственной операционной системы HarmonyOS 2.0. Она уже доступна на официальном сайте проекта.
Зарегистрироваться в программе бета-тестирования могут владельцы смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и планшета MatePad Pro. В Huawei планируют, что операционную систему получат в 2021 году более 100 миллионов устройств.
Замена Android от Huawei позиционируется, как операционная система «Интернета всего». HarmonyOS 2.0 разработана с учетом того, что будет устанавливаться не только на смартфоны, но и на носимую электронику, автомобильные системы и бытовую технику.