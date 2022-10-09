Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация успешно вывела на орбиту передовую космическую солнечную обсерваторию ASO-S, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что запуск был произведен в 02.43 по МСК с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. ASO-S сможет детально зафиксировать «солнечный шторм» 25-го цикла солнечной активности.

Предполагается, что ASO-S сможет собрать необходимые данные для того, чтобы своевременно прогнозировать возникновение вспышек на Солнце и их влияние на людей.