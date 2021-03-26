Китай ввел санкции против Великобритании

Китай ввел ответные санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций из Великобритании, сообщает китайское министерство иностранных дел.

Санкции являются ответом КНР на ограничительные меры, введенные британской стороной против Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

«Китай решил наложить санкции на девять британских лиц и четыре организации, которые злонамеренно распространяют ложную информацию», – указано в заявлении китайского МИДа.

Попавшим под санкции британцам и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, в том числе в Гонконг и Макао, их собственность в стране заморожена, а гражданам и учреждениям Китая запрещено с ними сотрудничать.

«Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», – подчеркивает министерство.

Ранее Великобритания, Канада, Европейский Союз и США ввели санкции против четырех граждан Китая и одной организации в связи с существующим, по мнению указанных стран, нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

22 марта Китай ввел ответные санкции в отношении Евросоюза. (Газета.Ру)