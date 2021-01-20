Китай ввел санкции против Помпео

МИД Китая вводит санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте внешнеполитического ведомства страны, передает ТАСС.

«Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем», — говорится в заявлении.

В список также вошли занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощника президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и постоянного представителя США при ООН Келли Крафт.