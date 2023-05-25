Попытки президента России Владимира Путина договориться об увеличении поставок газа в Китай зашли в тупик.

Вместо проекта «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров, который Кремль продвигает более 7 лет, Пекин решил отдать приоритет новому газопроводу из Туркменистана, сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа высокопоставленных китайских чиновников и представителей нефтегазовой отрасли страны.

Хотя туркменский газ стоит Китаю на 30% дороже российского, а переговоры о скидке с Ашхабадом не принесли результата, Пекин дал «зеленый свет» проекту Линия D, по которому из Туркменистана будет импортироваться 30 млрд кубометров ежегодно.

По словам высокопоставленного источника Reuters, государственная нефтегазовая корпорация CNPC на прошлой неделе приступила к разработке технико-экономического обоснования 200-километрового интерконнектора от границы провинции Синьцзян с Кыргызстаном до китайского города Уцзя в качестве первого пункта приема.

«Это означает, что идет подготовка линии D», — сказал источник, добавив, что строительство внутренней магистрали на территории КНР может начаться в уже следующем году.

В 2022 году по трем действующим трубопроводам Китай импортировал из Туркменистана 35 млрд кубометров газа, заплатив за него $10,3 млрд. Российские поставки по запущенной в 2019 году «Силе Сибири» составили 16 млрд кубов, а их стоимость оказалась в 2,5 раза ниже — около $4 млрд.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле в в марте президент РФ Владимир Путин предложил увеличить потоки газа в 6 раз — до 98 млрд кубометров год. И хотя Путин называл Си «дорогим другом» и заговорил по-китайски, поднимая тост за его здоровье, долгожданного газового контракта так и не последовало.

Несмотря на все реверансы России и заявления о нерушимом и «стратегическом парнтерстве», Китай делает ставку именно на Туркменистан. «Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты», — сказал Reuters китайский чиновник, знакомый с глобальной стратегией CNPC. (moscowtimes.ru)