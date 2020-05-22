Китай увеличивает военные расходы

Власти Китая намерены в 2020 году увеличить расходы на национальную оборону на 6,6% до 1,268 трлн юаней (около 178,8 млрд долларов США). Как следует из распространенного в пятницу, 22 мая, на открытии сессии высшего законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — проекта бюджета страны на 2020 год, темпы роста стали самыми низкими почти с 1991 года. В 2019 году они, в частности, составили 7,5%.

Правительство КНР намерено углубить реформу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ускорить программу перевооружения ВС. «Следует углублять реформу в области национальной обороны и вооруженных сил, наращивать потенциал тылового обеспечения и перевооружения армии, продвигать инновационное развитие оборонной науки и техники», — говорится в проекте бюджета.

Китай занимает второе место в мире по объему расходов на оборону после США (около 686 млрд долларов в 2020 году). Власти страны на протяжении многих лет заявляют о необходимости наращивания военного бюджета для сокращения отставания от США. (DW)