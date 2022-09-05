Китай собирает образцы ДНК по всему Тибету. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Human Rights Watch.

Отмечается, что китайские власти собирают биологические образцы жителей Тибета еще с 2019 года, в том числе у детей дошкольного возраста без явного согласия их родителей. Официальная цель сбора — проведение кампании для повышения «раскрытия преступлений». Так, в Human Rights Watch обнаружили как минимум два государственных тендера на создание местных баз данных ДНК.

«Нет общедоступных доказательств того, что люди могут отказаться от участия, или что у полиции есть достоверные доказательства преступного поведения, которые могли бы оправдать такой сбор», — говорится в заявлении правозащитников. В одном из отчетов полиции по сбору ДНК говорится, что при сборе в округе не должны быть упущены «ни одна деревня, ни одно домашнее хозяйство и ни один человек».

Правозащитники отмечают, что подобные действия властей — серьезное нарушение прав человека, поскольку «не могут быть оправданы как необходимая» мера.