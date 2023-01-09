Во время лунного Нового года из-за туристического ажиотажа Китай может столкнуться с настоящим «цунами» COVID-19, сообщает Bloomberg.

На лунный Новый год китайцы отдыхают в течение семи дней и традиционно много путешествуют как внутри страны, так и за границу, навещая родственников в небольших городах и селах. По словам Сюй Чэнгуана, вице-министра транспорта КНР, новогодний туристический ажиотаж может привести к «цунами инфекции» в клиниках и больницах небольших населенных пунктов, где и так дефицит ресурсов и персонала.

Благодаря новогоднему туризму COVID-19 может получить новый импульс к распространению в стране с населением более 1,4 млрд человек.