Китай с 1 марта вносит допинг в список уголовно наказуемых преступлений

Власти Китая с 1 марта следующего года приравняют использование веществ природного и синтетического происхождения с целью улучшения спортивных результатов к уголовно наказуемому преступлению. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua.

По его данным, такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Согласно новым поправкам в законодательство, всем уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы на срок до трех лет. Наказание распространяется и на тех, кто предлагает атлетам запрещенные стимулирующие препараты.

Против лиц, которые принуждают спортсменов употреблять такие вещества, правительство КНР планирует применить более серьезные меры.