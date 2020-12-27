Китай с 1 марта вносит допинг в список уголовно наказуемых преступлений

Власти Китая с 1 марта следующего года приравняют использование веществ природного и синтетического происхождения с целью улучшения спортивных результатов к уголовно наказуемому преступлению. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua.

По его данным, такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Согласно новым поправкам в законодательство, всем уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы на срок до трех лет. Наказание распространяется и на тех, кто предлагает атлетам запрещенные стимулирующие препараты.

Против лиц, которые принуждают спортсменов употреблять такие вещества, правительство КНР планирует применить более серьезные меры.

| 2020-12-27T11:19:44+04:00 27 декабря 2020, 13:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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